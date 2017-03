Veranstaltungen vom 24. bis 26. März 2017 Das ist dieses Wochenende im mittleren Emsland los

Meppen. Von Kasperletheater über Classic Rock und Irish Folk bis hin zu klassischer Musik reicht die Auswahl der Veranstaltungen im mittleren Emsland vom 24. bis 26. März 2017.

Von Freitag bis Sonntag gastiert das Kaselowski Kasperletheater neben Mode Wübben in Haselünne. Gespielt wird ganz traditionell mit Räuber Hotzenplotz, Wachtmeister Dimpfelmoser und Kaspers besten Freund Seppel. Als große Überraschung ist der große und berühmte Elefant Benjamin Blümchen zu Gast. Die Vorstellung dauert rund eine Stunde und ist ein interaktives Puppenspiel. Das bedeutet, dass Kinder sowie Erwachsene mit ins Geschehen eingebunden werden. Am Ende der Veranstaltung dürfen sich alle Kinder mit den traditionellen Kasper fotografieren lassen. Die Vorstellungen sind am Freitag und Samstag um 16 Uhr, am Sonntag um 11 und 14 Uhr.

Classic Rock im Heimathaus in Schwefingen

Freitagabend sollte eigentlich die Band „The What“ ihr zweites „Heimspiel“ in Schwefingen geben. Die Musiker mussten allerdings ihren Auftritt im Zelt am Schwefinger Schützenplatz krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Veranstalter Klaphecke Events hat aber für adäquaten Ersatz gesorgt: Piano Pete mit seiner Band „Dirty Fingers“ übernimmt den Part von „The What“. Das Motto „Heimspiel“ kann dabei erhalten bleiben. Die „Dirty Fingers“ sind im Meppener Raum und gerade in Schwefingen eine feste Größe und rocken schon seit Jahren das Schwefinger Open-Air. Ihr Spezialgebiet ist der Classic Rock, mit dem sie auch am Freitagabend das Zelt für sich gewinnen wollen. Einlass zur Veranstaltung an der Dorfstraße bleibt 19 Uhr. Ab 20 Uhr betreten dann die Piano Pete und Co die Bühne.

Irischer Frühling im Heimathaus in Twist

Am Samstag gibt es im Heimathaus Twist ein Irish Folk-Festival unter dem Titel „Irish Spring“. Vier Bands und Acts geben sich ab 20 Uhr die Klinke in die Hand. Mit diesem Festival soll der Frühling in Twist erwachen, das versprechen zumindest die Veranstalter. Die mitreißende irische Musik bringt Stimmung ins Heimathaus, auch in diesem Jahr wieder mit erstklassigen Musikern, die Meister des Irish Folk sind.

„Feier Dich Reich“ im Update

In der Diskothek Update in Meppen steht der Samstagabend unter dem Motto „Feier Dich Reich“. Da am Ende des Monats das Geld bekanntlich knapp wird, lädt das Update zum Sparen ein. Alle Getränke gibt es für zwei Euro. Die einzige Bedingung dafür ist es, bis 24 Uhr in der Disco zu sein, denn sonst zahlt man die regulären Preise. Der Update-Busshuttle fährt ebenfalls wieder. Alle Informationen dazu unter www.update-meppen.de.

Bach in der Propsteikirche in Meppen

Wer es etwas leiser und besinnlicher mag, der sollte am Sonntag in die Propsteikirche in Meppen gehen. Hier geht die Bach-Reihe in die die zwölfte Runde. „Sei gegrüßet, Jesu gütig“ heißt das Konzert, bei dem Choralbearbeitungen über „An Wasserflüssen Babylon“, „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ und „Aus der Tiefe rufe ich“ dargeboten werden.