Schöne und farbenfrohe Bilder Stefanie Schnieders stellt im Marianum Meppen aus

Meppen. Die bekannte Meppener Künstlerin Stefanie Schnieders stellt im Meppener Gymnasium Marianum aus. „Einfach nur schöne Bilder, die in eine harmonische Farbgebung eingebettet sind und ausgeglichene Komposition zeigen“, führte Fachlehrer Andreas Hoveling vor zahlreichen Gästen in die Ausstellung ein.

„Vor fünf Jahren hat Stefanie Schnieders schon einmal eine Ausstellung im Marianum durchgeführt“, begrüßte der stellvertretende Schulleiter Norbert Möhn besonders die Künstlerin. Andreas Hoveling, Kunstlehrer am Marianum, betonte, ihn habe besonders interessiert, wie sich die Schaffenskraft und die künstlerische Gestaltung von Stefanie Schnieders in den vergangenen Jahren verändert habe. „Gleich geblieben ist, dass die Bilder schön sind, einfach schön“.

In der Region bekannt

In der Region bekannt ist Stefanie Schnieders durch zahlreiche Ausstellungen ihrer oft großformatigen Bilder und auch Objektkunst, unter anderem im Meppener Rathaus oder durch ihre fest installierten Bilder, wie in der Fußgängerunterführung am Bahnhof. „Deutlich sehe ich in ihren Werken eine Nähe zum Textildesigner, zum Modedesigner, scheinbare Wiederholungen, aber beim genauen Betrachten erkennt man die Einzigartigkeit jedes Teilelements in einem Muster“, beschrieb Andreas Hoveling die Kunst von Stefanie Schnieders. Besonders faszinierend finde er das genaue Arbeiten der Künstlerin sowie die harmonische Farbgebung und die ausgeglichene Komposition.

Preis für besondere Leistung

Jennifer Kloster, eine junge Nachwuchskünstlerin und Schülerin der 10. Klasse, erhielt durch Yves Diek, Vorstandsmitglied des Vereins Ehemaliger und Förderer, den Preis für besondere Leistung im Fach Kunst. Stefanie Schnieders dankte besonders Andreas Hoveling für die Organisation der Vernissage und der Ausstellung. Sie stand beim anschließenden Rundgang allen Interessierten für Fragen zur Verfügung und konnte zu jedem ihrer Werke eine eigene Geschichte erzählen. Musikalisch begleitet wurde die Vernissage durch Andreas Hoveling (Schlagzeug), Njiku Wellmer (Geige) und Peter Pater (Keyboard).