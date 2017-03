Versammlung Ruller Wallfahrtsverein mit restauriertem Vortragekreuz unterwegs

Meppen. Ehrungen und eine Vorschau auf die Wallfahrt 2017 standen im Mittelpunkt der Versammlung des Ruller Wallfahrtsvereins und des Missionskreises Pater Wernke im Gemeindezentrum St. Vitus Meppen.

Hauptzweck des Vereins ist seit der Gründung im Jahr 1892 die jährliche Wallfahrt nach Rulle, so Schriftführer Clemens Geers. In seinem Jahresbericht stellte er fest, dass etwa 140 Teilnehmer 2016 an der Wallfahrt teilgenommen haben. Außer Wallfahrern aus Meppen seien später noch Teilnehmer aus Schwagstorf, Bawinkel und Haselünne hinzugekommen. Besonders lobenswert sei die Teilnahme von Pater Roman aus der Pfarreiengemeinschaft Fürstenau, Schwagstorf und Hollenstede gewesen.

300 Mitglieder

Mit Beginn des Jahres 2017 zählt der Verein genau 300 Mitglieder. Vorsitzender Hermann Fehnker führte aus, dass das Vortragekreuz von einem Fachmann restauriert wurde. Horst Icks habe in Bramsche festgestellt, dass es sich um ein sogenanntes „Gießholz“ handele. Um das Kreuz wieder den Originalzustand zurückzuversetzen, seien umfangreiche Arbeiten notwendig geworden, sodass diese am Ende mit 2730 Euro zu Buche geschlagen hätten.

Schulmaterial in Südafrika

Zum Missionskreis Pater Wernke führte Joseph Hake aus, dass dieser, trotz der Rückkehr des Geistlichen nach Deutschland, weiter aktiv sei. „Nach wie vor geben wir unter anderem auch Gelder für Schulmaterial in Südafrika“, ging Hake auf Nachfragen von Mitgliedern ein. Man freue sich, auch weiter Spenden für verschiedene Projekte zu erhalten. „Toll ist, dass selbst bei Geburtstagsfeiern anstelle von Geschenken für die Jubilare uns Spenden erreichen“, zeigte er auf, dass der Missionskreis nicht in Vergessenheit gerate. Bei der alljährlich stattfindenden Wallfahrtsjagd ersteigerten die Teilnehmer das Wildbret. Dafür habe man im vergangenen Jahr allein 1750 Euro erhalten.

Annähernd 25.000 Euro seien nach Mosambik und 5000 Euro nach Südafrika überwiesen worden. „Mit unseren Mitteln konnten Menschen studieren oder einen Beruf erlernen“, zeigte er sich stolz.

Besonders geehrt wurden folgende Mitglieder des Ruller Wallfahrtvereins: 25 Jahre: Maria Veenker, Franz-Josef Pleus, Werner Fischer und Heinz Temmen. 65 Jahre: Bernhard Sur.