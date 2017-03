Andrang war enorm Jobbörse für Hotel- und Gastro-Gewerbe

Meppen. Die Jobbörse der Agentur für Arbeit für das Hotel- und Gaststättengewerbe und für die Zeitarbeitsbranche zog Hunderte von Interessenten an.

Bereits eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung waren die Flure voll im Gebäude in der Bahnhofstraße 48.

„Wir haben es schon mal gehabt, dass um 12 Uhr jemand auf der Jobbörse und um 14 Uhr auf der Schicht war“, sagt Arbeitsvermittler Ulrich Teipen. Ganz so schnell ging es am Mittwoch nicht. Doch nutzten viele Arbeitssuchende aus der Region die gute Möglichkeit, schnell und unkompliziert Kontakte zu Arbeitgebern in der Region zu knüpfen.

Vom kaufmännischen Bereich abgesehen – qualifizierte Kräfte im Hotel- und Gastrogewerbe fehlen überall, Bewerber in dieser Branche können sich Arbeitsstellen quasi aussuchen, stellt Arbeitsvermittlerin Mareike Gosink fest und fügt hinzu: „Ein Koch geht hier garantiert nicht ohne Job wieder heraus.“

Viele Stellen seien auch bei den niederländischen Nachbarn zu besetzen, erklärt Kathrin Zandman, Arbeitsvermittlerin und Beraterin von der EURES (European Employment Services). Hier habe die EURES gute Kontakte zu niederländischen Arbeitgebern und -vermittlern.

Stark nachgefragt sind zurzeit Jobs in der Zeitarbeitsbranche, erklärt Ulrich Teipen. Zwei Hauptgründe seien seiner Erfahrung nach dafür verantwortlich. Zum einen bietet Zeitarbeit gute Möglichkeiten für Berufseinsteiger. Zum anderen ist es eine Chance, eine länger anhaltende Phase der Arbeitslosigkeit schnell zu beenden.