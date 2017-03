Hoflader im Emsland gestohlen Litauer wegen elf Diebstählen in Osnabrück vor Gericht

Osnabrück. Landwirtschaftliche Betriebe hatte eine Diebesbande im Visier gehabt, die um die Jahreswende 2015/16 das Emsland und die Grafschaft Bentheim heimsuchten. Dort entwendete die Bande hochwertige Hoflader und transportierte sie nach Litauen. Einer der Täter steht gegenwärtig in Osnabrück vor Gericht.

Die Diebe hatten es auf Hoflader, sogenannte Hoftracs abgesehen, die als kleinere Ausgaben der konventionellen Radlader auch in niedrigen Räumen wie Scheunen und Ställen eingesetzt werden können. Im genannten Zeitraum verschwanden 13 dieser Fahrzeuge aus landwirtschaftlichen Betrieben zwischen Lahn im Emsland und Samern in der Grafschaft. Der Polizeibericht spricht von einem Gesamtschaden von rund 300.000 Euro, den die Bande damals verursachte.

Bande aus Litauern

Es wurde immer wie folgt vorgegangen: Nachdem ein Gehöft ausgekundschaftet worden war („Man fährt durch die Gegend und findet etwas“, so der Angeklagte), wurde dort in der Nacht eingebrochen und das Gerät auf ein Transportfahrzeug verladen, das es sofort mit gefälschten Papieren ins Baltikum brachte, wo es verkauft wurde. Die Bande bestand aus Litauern, von denen einer, inzwischen 34 Jahre alt, in der Region Trier lebte. Er gilt als Anführer und ist inzwischen wie weitere Komplizen rechtskräfig verurteilt und sitzt seine Strafe ab.

Angeklagter geständig

Vor dem Landgericht Osnabrück hat das Verfahren gegen einen weiteren Mittäter begonnen. Der 30-Jährige soll an insgesamt elf Straftaten beteiligt gewesen sein, wobei es in einigen Fällen beim Versuch geblieben war. Er zeigte sich zu Beginn des Prozesses vor der 15. Großen Strafkammer kooperativ und legte ein Teilgeständnis ab. Bis auf zwei Ausnahmen will er immer mit dem Flugzeug aus seiner Heimat angereist sein und war dann mit den anderen auf Beutezug gegangen. Allerdings will er nur an vier Taten beteiligt gewesen sein.

Auffallend viele Erinnerungslücken

Der Angeklagte strapazierte die Nerven der Prozessbeteiligten durch auffallend viele Erinnerungslücken, wenn er nach Einzelheiten gefragt wurde. Von der gleichen Vergesslichkeit waren auch zwei weitere Bandenmitglieder heimgesucht, die als Zeugen vorgeladen waren. „Ich weiß es nicht mehr, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern“, lautete die am häufigsten getätigte Übersetzung der Dolmetscherin auf Fragen seitens der Richter an die beiden Männer.

Zähes Nachfragen

Doch so leicht ließen diese und der Vertreter der Staatsanwaltschaft nicht ins Bockshorn jagen. Zähes Nachfragen brachte den Prozess an diesem Tag doch ein Stück weiter. Zumindest wurde der Angeklagte, der sich und seine Tatbeiträge eher als passiv dargestellt hatte, von einem der Zeugen auch als einer derjenigen geschildert, die Aufträge erteilten oder die anderen bezahlten.

Das Verfahren wird fortgesetzt.