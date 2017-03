Sportabzeichen 133 Sportler der Sektion Meppen geehrt

Meppen. Im Jahr 2016 haben 133 Frauen und Männer im Altkreis Meppen die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen erfüllt.

Darunter waren auch 28 erstmalige Teilnehmer und insgesamt 45 Abzeichen-Empfänger, denen Rüdiger Smorra vom Kreisportbund ihre Auszeichnungen verlieh. Wilhelm Fürstenberg erhielt bereits zum 56. Mal eine Urkunde.

Zum zweiten Mal fand die Verleihung des Deutschen Sportabzeichens, kurz Spaz, im Hauptgebäude der Sparkasse Emsland statt. Nach den Eröffnungsworten von Oliver Roosen, Vorstandsmitglied der Sparkasse Emsland, übernahm Rüdiger Smorra das Wort und berichtete von den Neuerungen im Prüfungswegweiser und dem neuen Bedingungsheft ab 2017. Demnach wurden einige Aufgaben überarbeitet und auch neue Disziplinen sind hinzugekommen. Das Spaz kann von Kindern ab 6 Jahren erworben werden – doch das neue Programm „Hoppel und Bürste“, so Smorra, ist speziell für drei bis sechsjährige Kinder entwickelt und winkt mit einer Urkunde und einem Bügelbild für die Teilnehmer, sodass auch besonders junge Sportler gefördert werden.

Weniger Teilnehmer als im Vorjahr

Auch wenn die Zahlen aus Haselünne noch fehlten, so ist ein Rückgang der Teilnehmer im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu erkennen: 6205 Sportabzeichen waren es noch, die 2016 verliehen wurden, am Montagabend erhielten noch 5514 Personen eine Urkunde. Der Altkreis Meppen trägt dabei 1345 Sportabzeichen bei, die übrigen kommen aus den Bereichen Lingen (1622) und Aschendorf (2547).

Neben 28 Erstteilnehmern in den Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold erhielten auch Anke Arkenau, Christoph Germing, Johanna Horenburg (5), Anne Augustin und Wolfgang Völker (10), Heinz Borker (15), Björn Pietzarka und Dr. Tobias Rolfes (20) sowie Agnes Rolfes und Richard Stelmaszczyk (35) ein Abzeichen für die wiederholte Teilnahme an der Herausforderung des Deutschen Sportabzeichens. Mit dem 45. Sportabzeichen erhielt auch Jürgen Steinemann das Abzeichen inklusive Ehrengabe.

56. Wiederholung

Unter den 14 am Familienwettbewerb teilnehmenden Gruppen aus drei bis vier Personen, die über drei Generationen reichen dürfen, ist Familie Steinemann besonders hervorzuheben: Jürgen, Rita und Gunnar wurden bereits zum 27. Mal für ihre sportliche Leistung ausgezeichnet. „In der jährlichen Wiederholung liegt der tiefere Sinn des Sportabzeichens“, so Rüdiger Smorra, der in diesem Jahr zum 53. Mal die Bedingungen des Spaz erfüllte, aus einer der Ehrenurkunden. Besonders beispielhaft ist hierbei auch der Emsländer Wilhelm Fürstenberg, der mit der 56. Wiederholung Spitzenreiter der Sektion Meppen ist.

Terminhinweise und Aufruf an Firmen

Neben einem Hinweis auf den vierten Sportivationstag des Emslandes am 1. Juni 2017 in Meppen erinnerte Rüdiger Smorra auch an die Möglichkeit für Betriebe, einen internen Wettbewerb zu veranstalten. Dabei könnten beispielsweise Abteilungen oder Teams gegeneinander antreten und so die Bedingungen für das Sportabzeichen erfüllen.