László Fenyö und Marianna Shirinyam begeistern Grandiose Kammermusik in Meppen

Meppen. László Fenyö (Violoncello) und Marianna Shirinyam (Klavier) haben das Meppener Theaterpublikum mit musikalischer Reife und großer romantischer Seele begeistert.

Debussys „Sonate für Violoncello und Klavier“ ist so französisch, wie es irgendwie geht. Der Komponist verzichtete im Entstehungsjahr 1915 ganz bewusst auf die klassische, weil deutsche, Sonatenform. Eher ist sie eine Reminiszenz an die barocke französische Kompositionskunst eines Jean-Baptiste Lully.

Spiel mit großer Bandbreite

Bereits im Prolog, wie in einer Ouvertüre der Oper Frankreichs der damaligen Zeit geschrieben, beantwortet das Violoncello in fast improvisatorischer Stilkunst die Vorgaben des Klaviers. Cellist László Fenyö überzeugt dabei mit lebendiger Rhetorik. Sein Spiel zeichnet sich durch eine große Bandbreite der Interpretationskunst aus. Spritzige Spielfreude wechselt zu schwerelosem Schweben. Fast meint man, nur ein Windhauch hätte die Saiten zum Klingen gebracht. Dann wiederum ist eleganter, aber fester Bogenstrich gefragt. Elegische Soli harmonieren mit jener Melancholie, die selbst ein Kratzen oder Kreischen nicht auslässt und dennoch immer grandios Bodenhaftung behält. Pathos und Theatralik verbindet Fenyö mit immenser Klangpoesie.

Perfekte Partnerin

Marianna Shirinyam ist ihm dabei die perfekte Partnerin am Klavier. Ihre Anschlagsdynamik ist sensationell. Perlende Läufe und sanft-ruhende Passagen erwartet man von der zierlichen Pianistin wohl noch, doch steckt in der gebürtigen Armenierin mitunter ein eruptiver Vulkan. In selbstbewusstem Vollklang speist sie aus der Partitur, als ob ihr all der Reichtum dieser fabelhaften Musik persönlich zu Füßen gelegt wurde.

Überbordende Leidenschaft

Auch Sergei Rachmaninows „Sonate in g-Moll“ ist von jener Güte. Der Gefahr, bei der Musik des Russen allzu sehr in bildhaften kinematografischen Interpretationen zu versinken, widerstehen die beiden Protagonisten. Klar, die überschwängliche Klangpracht kommt nicht zu kurz, doch schaffen es Fenyö und Shirinyam stilsicher Ton, Intensität, Tempo und Charakterisierung in Proportionen zu lassen, die dem Werk wohltuen. Niemals schieben sie sich aufdringlich in den Vordergrund, lassen die Musik sprechen. Überbordende Leidenschaft, tiefe Melancholie, dunkle Farben, aufbrausende Virtuosität enden in einem finalen Ton, der mit einem leisen Bogenröcheln ersterbend den Raum erfüllt.

In dieser Art und mit solcher Überzeugung hat man Kammermusik in unserer Region wohl nur selten gehört. Es stimmt buchstäblich alles!