Gutes Wetter lockt Besucher an Tausende erleben aktionsreiches Melle beim Frühlingserwachen

Melle. Zum Frühlingserwachen, organisiert von den Mitgliedern der Werbegemeinschaft Melle-City, kamen am Samstag Tausende Besucher in die Stadt. Bei traumhaftem Wetter machte der Bummel durch die Geschäfte und entlang der einzelnen Buden großen und kleinen Besuchern viel Spaß.

„Wir sind schon mit der Bimmelbahn gefahren und Trampolin gesprungen“, erzählten Marleen und Jule strahlend. Die beiden Mädchen aus Melle wollten sich noch mit Freunden treffen und auf jeden Fall noch weitere Stationen der 1. Meller Kindermeile ausprobieren.

Neben der Bimmelbahn, die auch Erwachsene auf der Fahrt durch die City mitnahm, sorgten eine Hüpfburg, rasantes Tigerenten-Rodeo, Segways und der Hochseilgarten für Spannung und Spaß bei Kindern und Jugendlichen. Dass die Kinder-Automeile auf der Kreuzung bei Böckmann bei den Kleinsten super ankam, hatten auch Jule und Marleen gesehen. „Wir sind da aber schon ein bisschen zu groß für“, grinste Marleen und Jule nickte zustimmend.

Viele Rabatte lockten

Auch das klassische Kinderkarussell war dicht umlagert und begeisterte die Knirpse mit lustigen Fahrten im Polizeiauto oder anderen schneidigen Gefährten.

Bei traumhaftem Wetter kamen aber nicht nur die kleinen Besucher voll und ganz auf ihre Kosten. Die Einzelhändler lockten mit lohnenswerten Rabatten und frühlingsfrischen Angeboten, auf der Flaniermeile gab es außerdem neben kulinarischen Köstlichkeiten auch die eine oder andere Aktion, die zum Mitmachen einlud.

„Immer wieder klasse“

„Es ist jedes Jahr klasse hier“, freute sich Hanna Leonhard. Sie schlenderte mit ihrer Tochter Susanne durch Melle, beide Frauen strahlten mit den bunten Primeln, die sie bekommen hatten, förmlich um die Wette.

Urlaubslektüre wollten sich Gerda und Johann Witt am Samstag in Melle kaufen. Das Ehepaar aus Rödinghausen hatte nur Lob für das Frühlingserwachen parat. „Toll organisiert, der Nachmittag geht viel zu schnell vorbei“, schmunzelten beide beim Eisbecher in der Eisdiele an der Gesmolder Straße.

Bis 19 Uhr waren die Geschäfte geöffnet. Viele machten auch noch einen Abstecher zur Immobilienmesse, die in unmittelbarer Nachbarschaft im Forum stattfand. (siehe auch die nächste Seite).