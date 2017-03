Ein Besuch – 30 Ansprechpartner Meller Immobilienmesse zieht mehr Publikum als zuvor

Mit dem Primelmobil unterwegs sind Jessica Rod und Katharina Brinkmann. Fotos: Marita Kammeier

Der 30 Meter hohe Kran im Außengelände zeigte den Weg zur 22. Immobilienmesse „Wohnen und Leben“ in Melle, die am Wochenende deutlich mehr Besucher anzog als in den Vorjahren. 30 regionale Aussteller informierten über Trends rund um Haus und Garten.