Von Bach bis DJ Ötzi „Cembacchus“-Konzert in Melle ein voller Erfolg

Melle. In einem Konzert, in dem innerhalb einer Stunde sowohl Bach als auch DJ Ötzi gespielt wird, ist entweder etwas sehr schiefgelaufen oder ein spannendes neues Konzept komplett aufgegangen.

Beim ersten „Cembacchus“-Konzert im alten Turm der Matthäus-Kirche war letzteres der Fall. Nachdem im letzten Jahr ein Cembalo aus Lippstadt seinen Weg in die Meller Kirche fand, wurden sich Gedanken um die Präsentation der Neuanschaffung gemacht. Angepasst an das Instrument, welches laut Stephan Lutermann „nicht das volltönigste“ ist, entschied man sich für Konzerte in einem kleinen intimen Rahmen mit Getränk. Die Wahl fiel auf Wein und die Kombination aus Cembalo und dem Gott des Weines und Genusses war geboren.

Im musikalischen Gepäck hatte Stephan Lutermann die dritte englische Suite von Johann Sebastian Bach in g-Moll. Keine große Überraschung, ist doch das Cembalo ein typisches Barock-Instrument und Bach Altmeister dieser Epoche.Luthermann trug die Suite aber nicht einfach vor. Zum Konzept des Konzertes gehörten einzelne Pausen zwischen den Sätzen, in denen der Kirchenmusiker sowohl Stück als auch Instrument erläuterte. Als Interviewpartner stand ihm dabei Orgelbauer, Cembalovermittler und Bach-Fan Mathias Johannmeier zur Seite. Im Gespräch erklärten die beiden dann den Aufbau und die Funktionsweise des Instruments. Trotz des klavierähnlichen Äußeren verbirgt sich darin nämlich doch eher ein Zupf- beziehungsweise Kiel-Instrument. Johannmeier vergleicht es mit dem Anreißen einer Gitarrensaite mit einem Plektron.

Drei Register

Dabei gibt es wie bei der Orgel verschiedene Register, drei an der Zahl, die jeweils die Klangfarbe verändern, den Ton heller oder dunkler machen oder eine Laute imitieren können. Mit den sechs Sätzen der Suite demonstrierte Lutermann diese Effekte eindrucksvoll und deultich. Mit dem schnellen „Prélude“ zeigte er die filigrane technische Seite auf. Durch die schnellen Läufe und die Klangfarbe des Cembalos entstand ein „Flimmern“ in der Mitte des Turmbereichs.

Die beiden Tänze „Allemande“ und „Courante“ waren eher auf der eleganten Seite angesiedelt, natürlich auch, weil es sich dabei um Schreittänze handelt. Schön zu hören, wie auch ein Instrument, das nicht in der Lage ist, einen Ton länger klingen zu lassen, gewisse Wandlungsfähigkeit besitzt.

Hit auf dem Cembalo

Die „Sarabande“ vereinigte das Gefühl der beiden vorherigen Sätze. Ruhig, aber lebhafter als nur schreitend lief dieser Tanz ab.

Nach der „Gavotte“ beendete die „Gigue“ die Suite furios. Schnelle durchgehende Läufe und darin eingebettet eine bestimmte Melodie bildeten diesen Satz.

Auf Wunsch aus dem Publikum setzte sich dann Gast Mathias Johannmeier auf den Cembalo-Hocker, um einen Ohrwurm-Hit an das Cembalo anzupassen. Wer hätte gedacht, dass „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ so gut als Zugabe für ein gemütliches Barock-Konzert passt?