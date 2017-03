Melle. Die Ziele des Unternehmensnetzwerkes in Melle kommentiert Christoph Franken für das „Meller Kreisblatt“.

Das Unternehmensnetzwerk geht in die Offensive und will sich stärker in die Belange der Stadt einbringen. Explizit nennt ihr Vorsitzender den Dialog mit Politik und Verwaltung. Das ist ein richtiger Schritt, denn die Zahlungen von Gewerbesteuer allein reicht nicht immer aus, wie das Beispiel bezahlbarer Wohnraum zeigt. Der Schritt ist überfällig, weil seit Langem alles mit allem zusammenhängt: So finden sich Nachwuchskräfte leichter, wenn die sich hier Wohnungen auch leisten können.