Unternehmensnetzwerk aktiv „Wir wollen Firmen in Melle eine Stimme geben“

Melle. Es begann als „Melle Dialog“, entwickelte sich für große Firmen zu einem gemeinsamen Stromeinkaufsverbund, wurde vor zehn Jahren zu einem Verein und besitzt heute 22 Mitglieder aus dem produzierenden Gewerbe mit insgesamt 4000 Mitarbeitern: das Unternehmensnetzwerk Melle.

Vorsitzender ist seit einem Jahr Veit Bowenkamp, Geschäftsführer von Teledoor. Er skizzierte zunächst die nach wie vor aktuellen Ziele des Netzwerkes. So gebe es regelmäßige Treffen auf Ebene der Unternehmer, Geschäftsführer und Manager der Mitgliedsfirmen. Sie dienen insbesondere der Lösung von Problemen, die alle auf ihrer jeweiligen Ebene gemeinsam umtreibt. „Das Rad muss schließlich nicht von jedem wieder neu erfunden werden, wir können voneinander lernen“, hob Bowenkamp die Wichtigkeit des gegenseitigen Austauschs hervor. Das gelte sowohl für das normale Alltagsgeschäft als auch für Geschäfte im Ausland. „Manche sind schon in anderen Ländern vertreten und können nützliche Erfahrungen an Neueinsteiger weitergeben“, nannte Bowenkamp ein Beispiel.

Unter seiner Regie will sich das Netzwerk neu ausrichten, um für die Mitglieder noch effektiver zu sein. Dazu haben Befragungen und persönliche Gespräche stattgefunden, aus denen vier Ziele abgeleitet wurden. An erster Stelle steht wie gehabt die Förderung des gegenseitigen Austauschs. Es folgt die Nutzung von Potenzialen, um strukturelle Herausforderungen zu meistern Bowenkamp verwies unter anderem auf die Themen Qualität, Bildung und Gewinnung von Nachwuchskräften.

Im Dialog mit der Politik

„Wir wollen aber auch den hiesigen Industrieunternehmen eine Stimme geben und einen konstruktiv-positiven Dialog mit Verwaltung und Politik aufbauen“, erklärte der Vorsitzende ein neues Ziel. Dazu gehöre die auch die Funktion des Netzwerkes als eines tatkräftigen und relevanten Elements, das die Standortattraktivität und die allgemeine Lebensqualität von Melle stärkt, formulierte er das vierte Ziel. Hier nannte er ausdrücklich als Beispiel die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.

Insgesamt gehe es darum, Melle zu stärken. „Das ist am Ende aber nur im Miteinander möglich in einer schönen Stadt, mit einer attraktiven Struktur und in einem lebenswerten Umfeld.“