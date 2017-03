Besuch im Federnwerk Schomäcker Ministerpräsident sammelt Erkenntnisse in Melle

Melle. „Ich habe wieder einmal sehr viel gelernt“. Der Niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil zeigte sich von seinem Besuch in Melle sichtlich beeindruckt. Der gefühlt 29. Stopp auf seiner „Weil vor Ort“-Tour hatte ihn in das Federnwerk Schomäcker nach Altenmelle geführt.

Die Tournee durch sein Heimatland lotst den zwar in Hamburg geborenen, aber in Hannover heimischen SPD-Politiker vor der Landtagswahl am 14. Januar 2018 in sämtliche 87 niedersächsische Wahlkreise. Auf Einladung der Meller SPD-Landtagskandidatin Jutta Dettmann führte ihn seine Reise am Samstag in das Werk für Nutzfahrzeugsfedern.

„Wir haben ein Unternehmen mit starker Meller Tradition gesucht und in Schomäker gefunden“, erklärte Dettmann die Wahl. Wie ausgeprägt die Tradition der Firma im Grönegau ist, sollte der oberste Niedersachse im dreiviertelstündigen Einstiegsvortrag von Prokurist Stefan Siepelmeyer erfahren. „Unser Unternehmen wurde bereits 1880 als Wagenschmiede gegründet“, klärte der Betriebswirt auf. Mit knapp 250 Mitarbeiter erwirtschafte das „sehr technologiebelastete Unternehmen“ aktuell einen Jahresumsatz von rund 42 Millionen Euro, erklärte Siepelmeyer, bereits seit 40 Jahren Mitarbeiter der Firma.

Sorgen bei Ausbildung

Aber auch die Probleme des Unternehmens blieben dem neugierig nachfragenden und gut informierten Landesoberhaupt nicht verborgen: „Wir haben große Probleme, die Ausbildungsplätze im handwerklichen Bereich zu besetzen“, berichtete Personalleiterin Sandra Lucas-Aldler. Weil gab den Tipp, verstärkt auf die Schulen zuzugehen. „Das machen wir bereits, aber trotzdem bleiben die Probleme“, erwiderte Lucas-Adler.

Wohin denn die Tendenz in den kommenden Jahren bei Unternehmen wie Schomäcker gehen werde, wollte der frühere Oberbürgermeister von Hannover wissen. „Die Verantwortung und die Qualifikation des einzelnen Mitarbeiters wird immer höher werden“, lautete die Antwort.

Anschließend ging es für die achtköpfige Gruppe auf eine von Siepelmeyer geführte, 30-minütige Betriebsbesichtigung. Arbeitskräfte, die eigens für den Besuch des Ministerpräsidenten auf ihren freien Samstag verzichtet hatten, demonstrierten mit enormer Geräuschkulisse den Ablauf der Produktion einer Lenkerfeder. Weil zeigte sich interessiert und stellte beharrlich Fragen, auf die Siepelmeyer stets eine Antwort parat hatte.

„Die Tour durch Niedersachsen macht wirklich Spaß. Ich lerne permanent dazu“, freute sich Weil über die gewonnenen Erkenntnisse. Nur auf den abschließenden Kaffee musste der 58-Jährige verzichten, drängte seine Begleiterin Jutta Dettmann bereits zur Weiterfahrt nach Belm, wo auf das viel beschäftigte Landesoberhaupt bereits die nächste Station wartete.