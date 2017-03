Motorradfahrer schwer verletzt Motorrad prallt in Melle frontal mit Cabrio zusammen

Melle. Auf der Riemsloher Straße in Melle kam es am Freitagabend gegen 17.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ersten Angaben zufolge ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt.

Der Motorradfahrer war auf der Riemsloher Straße in Richtung Riemsloh unterwegs. Er überholte nach Angaben der Polizei ein vor ihm fahrendes Auto. Bei dem Überholmanöver stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Mazda-Cabrio zusammen, in dem ein Mann aus Borgholzhausen in Richtung Melle unterwegs war.

Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer ersten Angaben zufolge schwer verletzt. Er wurde nach der notärztlichen Erstbehandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Fahrer des Cabrios wurde nach Angaben der Polizeibeamten vor Ort ebenfalls verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen abtransportiert.

De Riemsloher Straße war im Zuge der Rettungsarbeiten vorübergehend voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.