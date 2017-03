„Ein erfolgreiches Jahr“ „Melle vernetzt“ wählt ein neues Aufsichtsratsmitglied

Melle. Im Integrativen Beratungszentrum der Diakonie kamen die Mitglieder von „Melle vernetzt“ im Rahmen ihrer Jahresmitgliederversammlung zusammen. Auf der Tagesordnung standen auch die Wahlen für ein neues Aufsichtsratsmitglied und einen Beisitzer im Vorstand.

Birute Rosemann, Vorsitzende, betonte: „Wir können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Viele helfende Hände haben dazu beigetragen.“ Sie dankte Schirmherrin Sabine Freifrau von Richthofen und Dagmar zur Nedden als Patin der Meller Engel, dem gesamten Team und Aufsichtsrat.

Projekt „Klasse 2000“ finanziert

In ihrem Bericht blickte die Vorsitzende auf das vergangene Jahr zurück. 17 erste Klassen haben am Projekt „Klasse 2000“ teilgenommen. Das Projekt wurde mit 14960 Euro komplett durchfinanziert. „Insgesamt haben wir seit der Vereinsgründung vor neun Jahren Präventionsprojekte an den Meller Schulen für 150205 Euro ermöglicht“, hatte Rosemann die genauen Zahlen im Blick.

Für das zehnjährige Bestehen von Melle vernetzt im Jahr 2018 wird angeregt, den „Melle-vernetzt-Preis“ erneut auszuschreiben.

Die „Meller Engel 2017“ stehen noch nicht fest. Aktuell ist die Jury aber schon fleißig. Etwa 350 Schutzengelzeichnungen von Meller Grundschülern sind eingegangen. „Es haben sich alle Schulen beteiligt, die auch das Klasse 2000-Programm in Anspruch nehmen“, berichtete Birute Rosemann weiter. Die Vorstellung der Meller Engel 2017 findet am 17. August auf Schloss Königsbrück statt.

CD-Aufnahme geplant

Geplant ist auch, mit Frank Acker eine CD aufzunehmen mit einem eigenen Lied für die Initiative, dass an Kindergärten und Grundschulen in ganz Deutschland verschickt werden soll. „Dafür müssen wir jetzt Sponsoren finden“, sagte die Vorsitzende.

Den Kassenbericht stellte Sören Maßmann vor. Es wurde Entlastung erteilt. Über das Projekt „Klasse 2000“ berichtete die zweite Vorsitzende Petra Buderath, Martin Dove hatte einen Überblick über die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Internetseite vorbereitet.

Als Beisitzer scheidet Stephan Placke aus dem erweiterten Vorstand aus. Zu seiner Nachfolgerin wählten die Anwesenden im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung einstimmig Regine Herchen. Aus dem Aufsichtsrat scheidet Claudia Hettlich aus. Zum neuen Aufsichtsratsmitglied wurde einstimmig Hubert Reise gewählt.