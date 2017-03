Abschiedsgeschenke für Klaus Schreer HVV Wellingholzhausen erwandert DiVa-Walk

pm Wellingholzhausen. Die Jahreshauptversammlung des Heimat und Verschönerungs-Vereins Wellingholzhausen im Fachwerk 1775 wurde durch Matthias Sonne eröffnet. Der 1. Vorsitzende berichtete über die Aktivitäten im Jahr 2016.

Ein Höhepunkt war die Durchführung des Meller Wandertages. Mit 300 Teilnehmern startete am 17 April die Wimpelwanderung in Gesmold mit Ziel Fachwerk 1775. Am Haus des Gastes startete der 5. Meller Wandertag mit 500 Wanderern am 2. Oktober. Angeboten wurden 3 Wanderungen über 5, 10 und 15 Kilometer Länge, eine Geocachingtour und eine Erlebniswanderung über 2 Kilometer für Familien mit Kindern. Am 1. Mai wurde auch im letzten Jahr auf dem Kirchplatz der Maibaum aufgestellt.

Brücke an der Almaquelle

Eine neue Brücke an der Almaquelle wurde über die Hase erstellt, die aus dem Erlös der Feierlichkeiten zur 925 Jahr-Feier finanziert wurde. Zum Schluss informierte Matthias Sonne über die im letzten Jahr geplante Ausstellung der Bilder von Franz Hecker. Die Bilder werden am 22. und 23. April im Fachwerk 1775 ausgestellt.

Als Wanderwart berichtete Thomas Vogelpohl über die im letzten Jahr durchgeführten Wanderungen. Am 13 März startete die Wandergruppe die letzten vier Etappen des DiVa-Walk Wanderweges von Kloster Rulle durch das Nettetal, weiter vom Wanderparkplatz Ellerngrund zu den Saurierspuren nach Barkhausen. Im zweiten Halbjahr wurde in drei Etappen ein Teil des Hermannwegs erwandert. Sie führten von der Ravensburg in Borgholzhausen zur Noller Schlucht und weiter über Sentrup zum Urberg. Eine im letzten Jahr angebotene Sternwanderung des Teutoburgerwaldvereins wurde vom Haller Heimatverein organisiert. Die Wanderung über 10 Kilometer führte durch den Tatenhausener Forst, am Schloss vorbei, mit Ziel Gesamtschule Halle.

Die Abschlusswanderung mit Frühstück führte nach einer kleinen Rundwanderung ins Forsthaus Georgsmarienhütte.

Hermann Böhne berichtete anschließend über die gute Beteiligung des plattdeutschen Nachmittags in der Böhnen Mühle mit musikalischer Begleitung durch Heinz Pelke. Er berichtete von den Einsätzen der aktiven Senioren, die sich auch im letzten Jahr am Frühjahresputz beteiligten. Ruhebänke wurden gesäubert und bei Bedarf instandgesetzt. Die Anlagen an der Hasequelle, Bürgerpark sowie Fachwerk 1775 in Ordnung gehalten. Er wies auf Mängel im Bürgerpark hin, die vom Heimatverein allein nicht beseitigt werden können.

Vorstandswahlen

Der Kassenbericht wurde von Anna Katharina Käller vorgetragen. Sie informierte über Einnahmen und Ausgaben des Heimatvereins und des Förderkreises Fachwerk 1775.

Der nächste Punkt der Jahreshauptversammlung waren die Vorstandswahlen. Bernd Gieshoidt übernahm die Funktion des Wahlleiters. Gieshoidt bedankte sich bei Matthias Sonne für die geleistete Arbeit, da er nach 14 Jahren nicht noch einmal als Vorsitzender des Heimatvereins antritt. Als Abschiedsgeschenk überreichte Klaus Schreer dem scheidenden Vorsitzenden einen Wanderstock und einen Gutschein vom Restaurant Hellas.

Matthias Sonne bedankte sich für die netten Geschenke und gab einen kurzen Rückblick auf die in den Jahren geleistete Arbeit. Ein Schwerpunkt war der Wiederaufbau des Fachwerks 1775

Als neuer Vorsitzender wurde Klaus Schreer vorgeschlagen und von den anwesenden Vereinsmitgliedern gewählt. Als Stellvertreter wurde Maria Gröne-Stremmel ebenfalls einstimmig gewählt, wie auch Anna Katharina Käller als Kassenwart und Horst Rolletschek als Schriftführer. Die Funktion des Wanderwartes wird in Zukunft durch ein Team, dem Thomas Vogelpohl, Maria Gröne-Stremmel, Heiner Niederwestberg und Ralf Gellot angehören, wahrgenommen. Als Naturschutzwart wurden Monika Schengber und Franz Hülsmann einstimmig wiedergewählt. Für den erweiterten Vorstand wurden Christa Gabel, Martin Köster, Heiner Niederwestberg, Josef Vogt, Sigrid Hellige, Matthias Sonne der in Zukunft auch die Aufgaben von Herrmann Böhne, Koordination der aktiven Einsatzgruppe übernimmt und neu Ursel Stönner gewählt.

Baumlehrpfad am Beutling

Unter Verschiedenes berichtete Maria Gröne-Stremmel über eine geplante Wanderung der Wellingholzhausener Bürgerinitiative „keine 380-KV-Höchstspannungsleitung am Teutoburgerwald“. Klaus Schreer forderte eine stärkere Beteiligung des Heimatverein am Bürgerparkfest und dem Weihnachtsmarkt um eine bessere Darstellung in der Öffentlichkeit zu erreichen. Im Bereich des Beutlings soll eine 10 km lange Wanderstrecke durch Terra.vita angelegt und beschildert werden. Einen von Monika Schengber angeregten Baumlehrpfad am Beutling einzurichten, währe hier eine gute Ergänzung.