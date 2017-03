Hinterbeine sind zu schwach Schäferhund in Oldendorf läuft dank Rollwagen wieder

Oldendorf. Brego wäre ein ganz normaler Schäferhund. Wären da nicht seine schlappen Hinterläufe, die in einem Rollwagen eingespannt sind und nur knapp über dem Boden baumeln. Ohne den Rollwagen könnte Brego keinen Meter mehr laufen. Doch mit dem Gestell auf zwei Rädern schafft er es noch raus ins Gelände – über Wiesen und Felder, durch den Wald, über Stock und Stein und selbst durch Gräben.

Es war im letzten Sommer, als Herrchen Falk Landmeyer bemerkte, dass Brego immer schwächer wurde. Bregos Hinterbeine gaben plötzlich nach. Mit den Vorderpfoten zog sich der Hund mühsam im Haus von einem Raum in den nächsten. Treppenlaufen war nicht mehr möglich. Falk Landmeyer musste seinen Hund in den ersten Stock tragen. „Wir haben natürlich vermutet, dass er eine Hüftdysplasie hat“, erzählt Falk Landmeyer. Naheliegend, denn Schäferhunde leiden häufig unter einer Fehlstellung der Hüfte. Doch die Röntgenbilder beim Tierarzt bestätigten diesen Verdacht nicht. „Die Hüfte sieht aus wie bei einem vierjährigen Hund“, sagt Landmeyer. Also weitersuchen.

Herz ist zu schwach

Zwei Tierärzte stellten den Hund komplett auf den Kopf. Neurologisch war alles in Ordnung. Denn Gefühl hatte der Schäferhund in seinen Hinterläufen noch. Sie zuckten ab und zu. Ein Röntgenbild des Brustkorbs brachte dann die Lösung: Das Herz des Hundes war viel zu groß. „Bregos Herz füllt fast den ganzen Brustkorb. Es ist zu schwach, um auch noch das Hinterteil mit Energie zu versorgen“, erklärt Landmeyer. Schmerzen hat sein treuer Begleiter nicht. Deshalb kam für Landmeyer das Einschläfern auch nicht in Frage. Nur was macht man mit einem Hund, der nicht mehr laufen kann?

Hilfsmittel nach Maß

Eine Fernsehreportage über Tiere im Rollwagen und stundenlange Internetrecherchen brachten dann die Lösung. Auch Brego sollte einen Rollwagen bekommen. Fündig wurde Falk Landmeyer in Bochum bei dem Rehatechniker Markus van den Boom. Ähnlich wie für Menschen baut der Experte Rollwagen und andere Hilfsmittel für Tiere. Immer nach Maß. Deshalb musste Falk Landmeyer auch einen ganzen Tag mit Brego in Bochum einplanen. Van den Boom nahm Maß bei Brego und schweißte das Gestell zusammen. Nach wenigen Stunden konnte der Oldendorfer den Ruhrpott mit seinem Hund und Rollwagen wieder verlassen. 600 Euro hat ihn das Hilfsmittel gekostet.

Brego ist ein Senior

„Mit dem Rollwagen kommt Brego super klar“, stellt Landmeyer fest. Geduldig lässt Brego sich von Herrchen das Geschirr anlegen und im Gestell festzurren. Dann läuft er munter los, über den Hof und die Wiesen rundherum. Auch der tägliche Spaziergang mit der Oma im Haus darf nicht fehlen. Dass Brego etwas langsamer ist als früher, schiebt Herrchen auf den allgemeinen Gesundheitszustand. Immerhin gehört Brego mit seinen zwölf Jahren zu den Senioren unter den Hunden.