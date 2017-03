„Weg vom Kopf, rein ins Herz“ „Meller Lesewelten“ mit Tipps zur Erzählkunst gestartet

Melle. Ohne deutliche Betonung, Gestik und Mimik verpufft das Vorlesen der schönsten Geschichte im Sand. Das demonstrierte die Erzählkünstlerin Sabine Meyer bei der Auftaktveranstaltung der „Meller Lesewelten“ mit wertvollen Tipps.

„Ich liebe es, wenn beim Vorlesen die Augen der Kinder leuchten“, erzählte Natascha, eine der zahlreichen Teilnehmerinnen bei der Kooperationsveranstaltung von Stadtbibliothek Melle und VHS im Osnabrücker Land. „Wie erreiche ich gespannte Zuhörer, sei es beim Vortrag oder Vorlesen von Märchen und Geschichten?“ Das wollten alle wissen an diesem Abend, Eltern und Großeltern ebenso wie Vorleserinnen in Kitas, Schulen und Seniorenheimen.

Gespannte Zuhörer

„Einfach mal loslesen“, so lief es bislang bei den Anwesenden. Dass jedoch weitaus mehr dazugehört, um gespannte Zuhörer zu erreichen, das demonstrierte die talentierte Erzählerin an zahlreichen Beispielen wie dem Märchen „Der Froschkönig“. Von der quäkenden, breitmauligen Stimmlage fiel die Vortragende abrupt in die zuckersüß-zarten, aber auch leicht zickigen Töne der Prinzessin.

„Gute Vorbereitung, den roten Faden der Geschichte entdecken, emotional in die einzelnen Rollen schlüpfen und den Spannungsbogen mit Pausen gestalten „, so lautete der erste Ratschlag. „Weg vom Kopf, rein in Herz und Bauch.“ Anschaulich erläuterte Sabine Meyer anschließend das Handwerkszeug beim Vorlesen. Das Publikum erkannte: „Das ist ja richtige Arbeit.“

„Was bleibt beim Vortrag in Erinnerung?“ Beim anschließenden Praxistest sollten die Zuhörer die Bedeutung eines Textes mit den Modulen Wort/Inhalte, Stimme und Mimik/Gestik/Körperhaltung prozentual aufschlüsseln.

So geht es: Lesestruktur als Mindmap mit unterschiedlichen Rollen aufzeichnen, das hilft zum Beispiel beim Märchen „Rotkäppchen

Das Ergebnis der Forschungsstudie von amerikanischen Studenten überraschte die Anwesenden, sei jedoch identisch mit ihren Erfahrungen, erläuterte Meyer. Danach behalten lediglich sieben Prozent den Inhalt, 38 Prozent erinnern sich an die Stimme und 55 Prozent an Gestik und Mimik.

Pausen setzen

Die gute Vorbereitung der Stimme mit Artikulation sei wichtig bei jeder Lesung, das lernten die Zuhörer. So bietet der Satz: „Eine Wölfin schleicht durch den dunklen Wald“ sieben unterschiedliche Möglichkeiten der Betonung. Die Grundregel lautet jedoch: „Pro Satz ein Wort betonen.“

„Wo setze ich die Pausen?“ Neben der grammatikalischen und inhaltlichen sei die Spannungspause wichtig, betonte Sabine Meyer. Die Diplombetriebswirtin aus Osnabrück ist seit zehn Jahren als Märchenerzählerin bundesweit unterwegs und betreut außerdem Forschungsprojekte.

Mit einer begnadeten stimmlichen Vielfalt und gestenreichen Untermalungen verführt sie das Publikum und erweckt Geschichten und Märchen zum Leben.

Die Veranstaltungsreihe der „Meller Lesewelten“ umfasst das gesamte Spektrum des Vorlesens für Zielgruppen von Kindern bis zu Senioren. Der nächste Termin findet am 5. April um 20 Uhr statt: „Lesekompetenz für Kinder fördern“.