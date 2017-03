Noch keine Anbindung an ÖPNV Stadt Melle prüft neue Haltestelle am Grönegaubad

Melle. Das Grönegaubad ist gut besucht. Doch wer nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad dorthin fahren will, ist auf ein Auto angewiesen. Denn wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Schwimmbad fahren möchte, muss im Zweifel diverse Male umsteigen – und das letzte Stück zu Fuß gehen.

Erst wenn man mal ohne fahrbaren Untersatz da steht oder wegen einer Verletzung nicht so gut zu Fuß ist, fallen Hindernisse auf, die man sonst nicht wahrgenommen hätte. So erging es einer Leserin, die sich bei unserer Redaktion meldete. Sie hatte zu ihrer Verwunderung festgestellt, dass es gar keine direkte Busverbindung zum Grönegaubad gibt. Sie müsse am ZOB an der Bismarckstraße in den Bus nach Wellingholzhausen umsteigen, am Gymnasium aussteigen und dann zwischen den Sportplätzen den Weg zum Schwimmbad zu Fuß gehen. Der Fußweg dauert etwa fünf Minuten.

Gespräche laufen

Allerdings gibt es vor dem Eingang des Schwimmbads eine Bushaltestelle oder besser gesagt, einen Buswendeplatz. Der wird jedoch im Moment nur von den sogenannten „Schwimmbussen“ genutzt, Busse, mit denen Schüler zum Schwimmunterricht gebracht werden. Die Stadt prüft momentan, ob und wie es möglich wäre, das Grönegaubad in den öffentlichen Personennahverkehr einzubinden. Es habe dazu eine Eingabe einer Bürgerin gegeben, berichtete Jürgen Krämer, Sprecher der Stadt. „Die Gespräche laufen. Eine Entscheidung steht zurzeit noch aus“, sagte Krämer.