Ortsrat tagte „Buer- Markt“ fällt diesen Sommer in Melle aus

Buer. Am Mittwochabend tagte der Ortsrat Buer im „Bueraner Hof“.

Auf der Tagesordnung standen neben der traditionellen Einwohnerfragestunde unter anderem auch ein Anliegen des Traktorenvereines, die Veranstaltung „Buer Markt“ und die Restaurierung von Dorfglocken. Zudem kam es zu einer Diskussion über die Kulturwerkstatt.

Zu einer etwas längeren Debatte führte das Thema rund um die Traditionsveranstaltung „Buer-Markt“, die dieses Jahr ausfallen muss, wie Ortsbürgermeister Dieter Finke-Gröne (CDU) verkündete. Die Zeit, um eine ordentliche Veranstaltung auf die Beine zu stellen, die den Ansprüchen und Wünschen der Bürger gerecht wird, hätte einfach nicht mehr gereicht. Auch hätten sich zu wenig Bürger bei der Organisation eingebracht. Den „Buer-Markt“ will Finke-Gröne jedoch nicht aussterben lassen, sondern die Pause nutzen, um Ideen zu sammeln, die die Veranstaltung wieder attraktiver machen.

Diskussion lief

Ursula Thöle-Ehlhardt (UWG) sieht den Hauptgrund für den Ausfall jedoch nicht in der mangelnden Rückmeldung der Bürger, sondern im finanziellen Risiko. Lars Ewering (SPD) betonte, dass mit einem Verlust von ca. 4000 Euro bei einer normal laufenden Veranstaltung gerechnet werden müsse, wodurch das Budget für andere wichtige Angelegenheiten schrumpfen würde. Sandra Görtz (Bündnis 90/Die Grünen) meinte sogar, dass eine Durchführung der Veranstaltung eine Verschwendung von Steuergeldern gewesen wäre.

Vorwurf Dilettantismus

Ex-Ortsbürgermeister Wilhelm Hunting (SPD) hätte den „Buer-Markt“ gerne durchgeführt, da eine Veranstaltung meist für immer tot bleibe, sobald sie einmal ausfällt. Leider habe er nur wenig Hoffnung, wenn weiter so „dilettantisch an die Sache herangegangen wird.“ Über diese Aussage zeigte sich Mirco Bredenförder (CDU) verwundert und enttäuscht. Er übte Kritik an Hunting: „Entweder man geht mit der Zeit oder nicht. Es ist unverantwortlich, dilettantisch zu sagen, schließlich war es Huntings Fraktion, die kaum neue Ideen eingebracht hat.“ Dirk Kath (CDU) beendete schließlich die Diskussion mit dem Plädoyer, sich nicht gegenseitig die Schuld zuzuweisen, sondern gemeinsam mit einem neuem Konzept und Termin, den „Buer-Markt“ in Zukunft wieder auf die Beine zu stellen.

Prüfungen laufen

Im Anschluss an den öffentlichen Teil der Ortsratssitzung fand ein nicht-öffentlicher Teil statt, in dem es unter anderem um die Kulturwerkstatt ging. Der Einrichtung wird vorgeworfen, steuerlich nicht gemeinnützig geführt zu werden. Hunting forderte Finke-Gröne auf, den Teil in die öffentliche Sitzung zu verschieben. Schließlich habe der Verein Steuergelder erhalten und jeder dürfe erfahren, wie mit diesem Geld umgegangen worden ist. Der Ortsbürgermeister äußerte Verständnis. Es müsse aber bei nichtöffentlicher Behandlung bleiben, da aktuell noch Prüfungen liefen und kein Resultat vorliege. Wenn das der Fall sei, solle allerdings nichts unter den Teppich gekehrt werden.