A6 für 25000 statt 40 000 Euro Merkwürdiges im Prozess um Betrug im Meller Autohaus

Melle/Osnabrück. Vor dem Landgericht Osnabrück ging am Donnerstag die Verhandlung gegen zwei Männer aus Melle weiter. Sie sollen nicht kreditwürdigen Kunden in einem Meller Autohaus eine Fahrzeugfinanzierung mithilfe gefälschter Lohnabrechnungen ermöglicht haben.

Eine 24-Jährige aus Gelsenkirchen sagte am Donnerstag als Zeugin aus. Sie gab an, Ende 2012 in dem Meller Autohaus einen Audi A6 finanziert zu haben.

Den Pkw entdeckte sie bei der Suche im Internet, mit ihrem Mann fuhr sie zum Autohaus nach Melle, um das Auto zu kaufen. 25000 Euro soll der fast neue Audi nach Angaben der Zeugin gekostet haben, was ihren Angaben zufolge auch im Kaufvertrag gestanden haben soll. „Ein richtiges Schnäppchen“, so die Zeugin.

„Ich habe in einer Shisha-Bar gearbeitet“

Im Autohaus in Melle habe sie nur Kontakt zu dem 57-jährigen Verkäufer gehabt, den zweiten Angeklagten, einen 49-Jährigen Vermittler, habe sie hingegen noch nie gesehen.

Auf die Frage des Richters, ob sie sich das Auto damals habe leisten können, antwortete die Frau: „Ich habe in einer Shisha-Bar gearbeitet und um die 2000 Euro verdient.“ Entsprechende Nachweise vom damaligen Arbeitgeber lagen dem Gericht vor. Und die sind wohl, anders als in den zahlreichen bisherigen Fällen, nicht gefälscht worden.

Die monatlichen Raten in Höhe von knapp 500 Euro seien stets korrekt von ihrem Konto abgebucht worden, wie die Zeugin aussagte. Dass der Audi eines Tages von der Bank eingezogen wurde, machte die Frau offenbar ratlos. „Ich weiß nicht warum“, sagte sie, „ich habe immer bezahlt.“

„Diese Summe habe ich nicht im Vertrag gesehen“

Komisch erschien Richter und Staatsanwaltschaft, dass die Frau bei der finanzierenden Bank nach wie vor 44000 Euro Schulden hat. Aus den Akten der Bank geht hervor, dass der Audi nicht 25000 Euro, sondern rund 40000 Euro gekostet hat. Die Zeugin will davon nichts gewusst haben: „Diese Summe habe ich nicht im Vertrag gesehen. Da stand, dass der Audi etwa 25000 Euro kostet.“

„Den Vertrag müssen wir haben“

Der Kaufvertrag, der ihre Aussage belegen soll, liegt offenbar bei ihrem Anwalt. Die Gelsenkirchenerin ist bereit, dem Gericht entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu stellen. „Den Vertrag müssen wir haben“, betonte der Staatsanwalt. Bislang waren nur gefälschte Lohnabrechnungen in dem Verfahren aufgetaucht.

Einen Kaufvertrag mit falscher Preisangabe hatte es in den Fällen bislang noch nicht gegeben. Sollte sich die Aussage der Zeugin bestätigen, hätte die Bank den Finanzierungsvertrag wohl fälschlicherweise gekündigt.

Die Gelsenkirchenerin hat nach eigenen Angaben wegen der Schulden bei der Autobank Privatinsolvenz anmelden müssen. An den nächsten Verhandlungstagen sollen weitere Zeugen vernommen werden. Unter anderem hat das Gericht den Mann geladen, der in mehreren Fällen Gehaltsabrechnungen gefälscht haben soll. Außerdem werden Mitarbeiter einer weiteren Bank zu einzelnen geplatzten Finanzierungen aussagen.