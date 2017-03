Erste Opfer im Herero-Aufstand Tragisches Schicksal einer Meller Familie in Afrika

Melle. Ein Auswanderpaar aus Melle gehörte 1904 zu den ersten Opfern beim Herero-Aufstand in Deutsch-Südwestafrika.

Wenn wir an Auswanderung denken, dann denken wir für gewöhnlich an Amerika. Einige Auswanderer von hier versuchten ihr Glück allerdings auch in anderen Teilen der Welt wie etwa Australien oder Südamerika.

Weitestgehend in Vergessenheit geraten sind hingegen diejenigen Menschen, die ihren Traum vom neuen Leben in den damaligen deutschen Kolonien verwirklichen wollten. Ein Beispiel hierfür ist das Ehepaar Diekmann. Henriette wurde 1876, ihr Mann Adolf 1869 geboren. Letzterer war von Beruf Kaufmann. Beide stammten ursprünglich aus dem Westfälischen.

1902 brachen beide ihre Zelte in Deutschland ab. Laut Passagierliste des Dampfschiffs „Alexandra Woermann“ der Reederei Woermann legten sie am 30. September 1902 von Hamburg ab. Ihr Zielhafen: Swakopmund im damaligen Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia). Als bisheriger Wohnort ist bei Henriette „Melle in Preußen“ vermerkt.

Welche Motive sie hatten, lässt sich nicht klären. Eine Auswanderung in die Kolonien war weit exotischer als eine Auswanderung nach Amerika. Vieles war erheblich spartanischer, das Klima ungewohnt und die Europäer bildeten nur eine kleine Minderheit. Andererseits waren die Kolonien eben kein Ausland und boten für Menschen mit Mut zum Risiko und Pioniergeist auch erhebliche Chancen.

Der Start gelang

Das Ehepaar Diekmann ließ sich in Okahandja in der Mitte des Landes nieder. Der Ort war eines der Zentren der deutschen Besiedelung Namibias. Hier existierte die älteste deutsche Kirche des Landes und hier hatte sich auch bereits eine gewisse Infrastruktur entwickelt. Die Diekmanns waren offenbar tüchtige Leute. Sie eröffneten einen Kaufladen nebst Gastwirtschaft und auch familiär tat sich etwas. Am 5. Juli 1903 wurde ihr Sohn Rudolf geboren. Das Glück in Okahandja schien innerhalb weniger Monate komplett zu sein.

Okahandja markiert allerdings auch den Startpunk für ein bis heute schmerzliches Kapitel in den deutsch-namibischen Beziehungen. Der Aufstand der einheimischen Hereros gegen die deutsche Kolonialherrschaft, der nach einem blutigen Krieg mit der Vernichtung eines Großteils der Hereros endete, begann hier.

Schuss in den Rücken

Am 12. Januar 1904 entlud sich die Unterdrückung der afrikanischen Bevölkerung in Überfällen auf Farmen und andere Einrichtungen der Deutschen. Eines der ersten Opfer dieses Krieges waren die Diekmanns, worüber auch die Meller Presse berichtete. Nach Augenzeugenberichten verließen sie die örtliche Militärstation, in der sich viele Deutsche in Sicherheit gebracht hatten, um noch ein paar Habseligkeiten aus ihrem Haus zu retten. Auf dem Rückweg wurde Henriette Diekmann von einem Schuss in den Rücken tödlich getroffen. Ihr Mann, der sich anschließend über sie gebeugt hatte, wurde von den Aufständischen erschlagen. Rudolf Diekmann starb zwei Tage später an Nahrungsmangel – gerade mal ein halbes Jahr alt.

Das Grab existiert noch

Ihr Besitz wurde geplündert und niedergebrannt. Das Bild des abgebrannten Hauses war später ein häufiges Postkartenmotiv etwa als Feldpost von Kolonialsoldaten. Der Traum von einem besseren Leben war zu einem Albtraum geworden.

Es ist dem deutschen Missionar Diehl, der bei den Hereros hohes Ansehen genoss, zu verdanken, dass die Familie ein ordentliches Begräbnis auf dem deutschen Friedhof von Okahandja erhielt. Das Grab existiert noch heute.

Die Diekmanns waren vielleicht die ersten Opfer dieses Krieges. Es sollten ihnen in den nächsten Monaten aber noch mehrere zehntausend Menschen folgen.