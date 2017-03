Kreative Köpfe sind gefragt 1. Zukunftsforum „Tourismuskonzept Melle“

Zu den touristischen Highlights in Melle zählt unter anderem die Bifurkation in der Nähe von Gesmold. Foto: Stadtverwaltung Melle

pm Melle. Am Dienstag, 4. April, findet von 18.30 bis 22 Uhr im Forum an der Mühlenstraße 39a in Melle-Mitte das 1. Zukunftsforum „Tourismuskonzept Melle“ statt, zu dem alle Interessierten willkommen sind.