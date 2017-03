Ergebnis einer Kundenbefragung Nolte produziert auch in Melle „beliebteste Küchen“

Bruchmühlen/Löhne. Nolte Küchen ist erneut Deutschlands beliebteste Küchenmarke. Das ergibt eine Kundenbefragung im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv, deren Ergebnisse nun veröffentlicht wurden.

1.134 Verbraucher beteiligten sich an der Studie, bei der es zwölf von 23 Küchenherstellern in die Einzelwertung schafften. Nolte Küchen setzt sich hier mit einem Gesamtergebnis von 79,1 Punkten klar an die Spitze, gefolgt von zwei Premiumanbietern auf den Rängen zwei und drei.

Nolte-Geschäftsführer Eckhard Wefing: „Zum zweiten Mal in Folge diese Auszeichnung zu erhalten, freut uns sehr. Die Ergebnisse der Studie belegen, dass eine Entscheidung für Nolte Küchen in allen Belangen die Richtige ist.“

Mit einem strukturierten und breit gefächerten Sortiment, das über 40 Prozent der Befragten mit der Bestnote bewerteten, belegt Nolte mit Abstand den ersten Rang. Diesen Weg will das Unternehmen auch konsequent weiter verfolgen, wie die jüngsten Neuvorstellungen auf der vergangenen Hausmesse wie auch auf der Living Kitchen in Köln im Januar bestätigen.

Qualität und Design

Auch in den Kategorien Produktqualität und Design belegt Nolte Küchen jeweils einen Platz in den Top 3. So liegt die Zufriedenheit der Befragten bei der Produktqualität von Nolte Küchen mit einem „sehr gut“ (84,4 Punkte) auf Sieger-Niveau, im Teilbereich Material/Verarbeitung mit 81,9 Punkten stehen die Löhner sogar alleine vorn. Hier machen sich die laufenden Investitionen in Produkt und Technik deutlich bemerkbar.

Preis-Zufriedenheit

Auf der anderen Seite sind die befragten Kunden aber auch durchweg zufrieden mit den Preisen von Nolte Küchen. Dies attestieren sie dem Unternehmen mit Platz 3 in dieser Wertung. Das sich hieraus ergebende Preis-Leistungs-Verhältnis ist das mit Abstand beste in der Studie.

Nolte punktete zudem auch beim Markenimage und bei der Weiterempfehlungs-Bereitschaft, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Unternehmen mit Sitz in Löhne nutzt seit langem große Flächen der früheren Firma Brinkmann in Bruchmühlen für Produktion und Lagerung.