Aus Lädchen wird Laden „Das Wohnzimmer“ in Melle ist umgezogen

„Das Wohnzimmer" in Melle ist umgezogen

Schönes für Zuhause ist bei Monika Lammers in Hülle und Fülle zu finden.Foto: Norbert Wiegand

Melle. Das Geschäft „Das Wohnzimmer“ ist in Melle von der Plettenberger Straße in die Mühlenstraße 13 umgezogen. Mit jetzt 260 Quadratmetern ist aus dem ehemaligen Lädchen ein weitläufiger Laden geworden, dessen rückseitiger Eingang am Parklatz Stadtgraben liegt.