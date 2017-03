Hohe Auszeichnung Blumen Brauers in Melle mit fünf Fleurop-Sternen

Herausragende Qualität: Die fünf Sterne für Blumen Brauers präsentieren Sina Jaherke, Berit Brauers, Sonja Eisele-Seidel und Bettina Kemper (von links). Foto: Norbert Wiegand

Melle. Blumenqualität, Warenpräsentation und floristische Gestaltung bei Blumen Brauers in Melle wurden von Fleurop-Prüfern mit „sehr gut“ benotet. Deshalb zeichnete die Bewertungskommission das Blumengeschäft an der Neuenkirchener Straße 1 in Melle - analog zu den Sternen in der Hotellerie - mit fünf Sternen aus.