Bald Turniere in Neuenkirchen? Neue Dart-Gruppe des TVN trainiert dienstags

Drei Dart-Scheiben zieren die Wand im neuen Heim des TV Neuenkirchen. Seit September 2016 hat der Klub eine Dart-Abteilung. Die Gruppe trainiert dienstags ab 18 Uhr. Zuwachs ist erwünscht.

Neuenkirchen. Über ein zusätzliches sonntägliches Familien-Dart-Angebot neben dem Dienstag-Training wird nachgedacht. „Wir bieten das klassische Steeldart an, bei dem zwei Spieler gegeneinander antreten und ein dritter die Punktestände berechnet“, erklärt Uwe Krystosek, der 1. Vorsitzende des TVN. Gemeinsam mit dem Dart-begeisterten Vereinsmitglied Johannes Pantelides hatte er das Angebot initiiert. „Wir wollen das neue Vereinsheim natürlich mit Leben füllen. Was bietet sich da besser an als Dart?“, meint Krystosek.

Starthilfe vom SuS Buer

Drei Scheiben wurden also angeschafft. Als die Frage auftauchte, wie die Dart-Plätze genau eingerichtet werden, welche Abstände eingehalten werden müssen und welche Lichtquellen erforderlich sind, wandte man sich an die junge Dart-Abteilung in Buer. Der SuS rückte mit zwei Experten an und half beim Aufbau. „Das rechnen wir denen noch heute hoch an“, dankt Krystosek für die Starthilfe. Mit dem SuS ist man weiter freundschaftlich verbunden und trainiert gelegentlich zusammen.

Der TVN ließ vorigen Herbst zudem Tischlerplatten mit Teppich bespannen, die als Abstandhalter auf dem Boden platziert die Fußposition des Werfers markieren. Das ganze Arrangement ist in den Vereinsfarben Gelb und Blau gehalten.

Mit drei Scheiben kann man ein Turnier ausrichten. Und genau da möchte der TVN laut seines Vorsitzenden hin: „In unserer Gruppe stehen das Gesellige und der Spaß im Mittelpunkt. Es gibt keinen übertriebenen Ehrgeiz, aber die Spieler verbessern sich. Und wenn sie es wollen, können sie natürlich am Turniersport teilnehmen.“ Er verweist auf den gerade gegründeten Dartverband Weser-Ems, dem man sich anschließen könnte. Sechs bis neun Spieler bräuchte es, um regelmäßig an Wettbewerben teilzunehmen, rechnet Krystosek vor.

Die derzeit eher locker trainierende Gruppe hat zwölf bis 15 Teilnehmer, aber berufsbedingt können nicht alle regelmäßig an die Scheibe treten. Die Altersspanne reicht von circa 13 bis 50 Jahren, auch eine Frau ist dabei. „Frauen sind natürlich herzlich willkommen. Man sollte Dart einfach mal ausprobieren. Es lohnt sich“, wirbt der Vorsitzende, der selbst gelegentlich zum Pfeil greift, um weitere Teilnehmer. Wie so viele ist er durch die TV-Übertragungen von internationalen Meisterschaften auf den Geschmack gekommen. Krystosek bescheinigt dem Präzisionssport Suchtpotenzial, wenn man die Regeln erst einmal verstanden habe.

Dart-Interessierte können sich an die TVN-Geschäftsstelle oder an den Vorsitzenden Uwe Krystosek, Telefon 0172/5206244, wenden.