Mettingen finden in Erfolgsspur zurück Kreisliga A: Büren beweist Moral

Lotte. In der Kreisliga A hat die Zweitvertretung der Sportfreunde Lotte das Verfolgerduell in Saerbeck deutlich mit 5:1 gewonnen. Der SV Büren hat durch einen 4:2-Erfolg beim SV Halverde einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.

Dieser ist für Schlusslicht SC Halen nach einem 0:2 gegen Arminia Ibbenbüren weiter ein gutes Stück entfernt. Zudem beendete Mettingen seine kleine Durststrecke durch ein 3:2 gegen Brochterbeck.

Kreisliga

Falke Saerbeck - SF Lotte II 1:5 (0:3)

Patriot Cabellero (2.) traf aus 20 Metern ins lange Eck zur frühen Gäste-Führung, nach Zuspiel von Arber Shala. Randy Schlilling (12.) baute den Vorsprung aus, nachdem ein Schuss von Lokman Aydinöz abgeblockt worden war. In der 22. Minute war wieder Caballero erfolgreich, dem der Falke-Keeper die Kugel unfreiwillig vorlegte. Danach versuchte Saerbeck Druck aufzubauen, spätestens am Sechzehnmeterraum der Lotter gingen ihnen aber die Ideen aus. In der 64. Minute fiel der erste Treffer für die Heimelf. In der Schlussphase machte Jonas Weinrich (82.) mit einer Einzelaktion und Arber Shala (87.) mit einem Lupfer für die Sportfreunde alles klar.

Eintracht Mettingen - BSV Brochterbeck 3:2 (0:1)

Brochterbeck ging durch ein Eigentor in Führung (10.). Nach einer Viertelstunde hatte die Eintracht den Schock verdaut und war fortan tonangebend. Timm Tenambergen (35.) auf Vorarbeit von Andre Wierlemann, Wierlemann selbst (38.) nach Pass von Kevin Burbrink und Nicolai Schröer (40.) drehten noch vor der Pause die Partie. Nach dem Wechsel waren die Mettinger weiter das bessere Team, machten den Sack aber nicht zu. So mussten sie nach dem Anschluss (79.) doch noch einmal zittern.

SV Halverde - SV Büren 2:4 (2:1)

Durch Tore in der 6. und 26. Minute geriet der SV Büren 0:2 in Rückstand, obwohl die Gäste das Geschehen im Griff zu haben schienen. Der nächste Nackenschlag folgte in der 39. Minute in Form einer Roten Karte für Markus Schönfeld wegen eines angedeuteten Kopfstoßes. In der 45. Minute konnte Kai Hartmann den guten SV-Schlussmann mit einem Freistoß überwinden. In der 53. Minute markierte Christos Pantelakos den Ausgleich. 60 Sekunden später herrschte nach einer Ampelkarte für Halverde wieder Gleichzahl. Das war für Büren nun endgültig die Initialzündung, mehr als nur den einen Punkt zu wollen. In der 82. Minute war erneut Pantelakos mit einem Volleyschuss erfolgreich. Dennis Kleingüther bereinigte eine Minute vor dem Abpfiff nach einem langen Ball seines Bruders Nico Kleingünther letzte Zweifel.

SC Halen - Arminia Ibbenbüren 0:2 (0:1)

Die erste Großchance hatte SC Halens Stefan Bettien (15.), dessen Schuss der Keeper von Arminia Ibbenbüren um den Pfosten drehen konnte. Mit einem platzierten Fernschuss aus 25 Metern ging Ibbenbüren in Front (29.). Vor und nach der Pause gab es Möglichkeiten für beide Teams, wobei sich Halens Torwart Maximilian Gregor mehrfach auszeichnen konnte. Nach einer missglückten Abseitsfalle der Gastgeber fiel das entscheidende 0:2 (81.).