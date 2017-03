Halen II verpasst Überraschung Fünf Tore aber keine Punkte für Mettingen II

Westerkappeln. In der Kreisliga B hat Westfalia Westerkappeln seine Pflichtaufgabe gegen TuS Recke IV letztlich standesgemäß erfüllt. Eintracht Mettingen II unterlag GW Steinbeck in einer torreichen Partie 5:6, zudem verlor Halen II spät gegen Arminia Ibbenbüren II.

Der SC Velpe Süd II darf dagegen langsam für die Kreisliga C planen. In der Kreisliga B kam Velpe Süd zu einem 4:0 in Leeden und Schlusslicht Westerkappeln II unterlag bei Riesenbecks Zweiter 0:2.

Kreisliga B1

Westfalia Westerkappeln - TuS Recke IV 6:0 (0:0)

In der ersten Halbzeit war Westerkappeln mit Ausnahme der Anfangsviertelstunde viel zu pomadig. Besserung gab es dann im zweiten Durchgang, der schnell die Entscheidung brachte. Andres Valle war in der 50. Minuten per Kopf nach einer Flanke von Kai Rieger erfolgreich, bevor Christoph Pieper mit einem unhaltbaren Schuss in den Winkel (52.) und einem ebenso unhaltbaren Fernschuss (54.) erhöhte. Ebenfalls einen Doppelpack schnürte Steffen Kenning (64. und 65.), bevor Jonas Timmermann (80.) das halbe Dutzend voll machte.

Eintracht Mettingen II - GW Steinbeck 5:6 (2:2)

Eine verunglückte Flanke, bei der Mettingen Keeper keine gute Figur abgab, sorgte für einen Blitzstart der Gäste (1.). Lukas Baar egalisierte vier Minute später mit einer Direktabnahme nach einer schönen Kombination und flacher Hereingabe von Dennish Sriskandarajah. In der 28. Minute war der Vorlagengeber dann selbst mit einem Fernschuss erfolgreich. Fünf Minuten vor der Pause kamen die Gäste aus zwölf Metern zum Ausgleich, wobei der Eintracht-Keeper wieder nicht gut aussah. In der 57. Minute ging Steinbeck durch einen direkt verwandelten Freistoß in die Torwartecke abermals in Front und erhöhte vier Minuten später per Foulelfmeter. Postenwendend gelang Niklas Michel nach einer tollen Kombination über Florian Lagemann der Anschluss. In der 71. Minute stellte Steinbeck per Handelfmeter den alten Abstand wieder her und legte 120 Sekunden später noch einen drauf. In der Schlussminute verkürzte Sriskandarajah, nachdem ihm der Gäste-Keeper die Kugel in die Füße gespielt hatte, und Niclas Brinkschröder gelang sogar noch der Anschluss.

SC Halen II - Arminia Ibbenbüren II 1:2 (0:1)

Der Erfolg für die Gäste geht nach Ansicht von Halens Trainer Thorsten Makosch zwar in Ordnung, dennoch schnupperte seine Mannschaft lange Zeit am Punktgewinn. Der Favorit aus Ibbenbüren ging durch ein Eigentor in Führung (18.). In der Folge hatten die Gäste die besseren Chancen, aber auch Halen wusste zu gefallen. In der 58. Minute kamen die Platzherren zum Ausgleich. Martin Khan verlängerte einen langen Ball per Kopf auf Kevin Prüßmann, der das 1:1 erzielte. Nach dem Ausgleich drängte Ibbenbüren auf den Siegtreffer. Nachdem in der 70. Minute die Latte im Weg war, durfte die Arminia eine Minute vor dem Abpfiff nach einem Ballverlust der Halener doch noch jubeln.

SC Velpe Süd II - Teuto Riesenbeck III 0:9 (0:3)

War das Ergebnis zur Pause noch halbwegs erträglich für das Schlusslicht, hätte es am Ende beinahe eine zweistellige Niederlage gegeben. Vier der sechs Gegentore nach der Pause fielen in der letzten Viertelstunde.

Kreisliga B2

BSV Leeden-Ledde - SC Velpe Süd 0:4 (0:2)

Markus Hinterberg (2.) brachte die Gäste auf Vorarbeit von Dennis Horst früh in Front. Danach war Velpe besser, klare Torchancen gab es mit Ausnahme eines Kopfballs von Ronny Prudöhl (30.) aber selten. Von Hinterberg steil geschickt, umkurvte Manuel Horstmann, den BSV-Keeper zum 2:0 für Velpe. Nach dem Wechsel hätten Martin Südfeld und Horstmann erhöhen können. Das gelang schließlich Helge Przijbijlski (67.) mit einem direkt verwandelten Freistoß von in den Winkel. Danach war Leeden bei zwei Kontern gefährlich, den letzten Treffer machten aber wieder die Gäste, für die Südfeld (84.) auf ähnliche Weise traf wie zuvor Przijbijlski.

Teuto Riesenbeck II - Westfalia Westerkappeln II 2:0 (1:0)

Die kompakten Gäste mussten in der 28. Minute per Kopf nach einem Eckball das Gegentor hinnehmen. Erst nach dem Seitenwechsel legten die Westerkappelner ihre Zurückhaltung ab und prompt ergaben sich Chancen durch Michael Lange und Kai Zimmerling. Einen Eckball von Daniel Rudzewski hätten die Riesenbecker dann beinahe ins eigene Netz befördert, doch die Kugel sprang an den Pfosten. Eine Minute vor dem Abpfiff fiel dann das 2:0 durch einen sehenswerten Seitfallzieher.