Alt-Lotte bleibt Sorgenkind Rekordverdächtige Beteiligung beim Müllsammeln in Lotte

Lotte. Die Teilnehmerzahlen der diesjährigen Lotter Müllsammelaktion waren rekordverdächtig hoch – zumindest in den Ortsteilen Halen, Büren, Wersen und Osterberg. In Alt-Lotte dagegen gibt es nach wie vor einen Mangel an erwachsenen ehrenamtlichen Müllsammlern.

Die Bedingungen waren eigentlich ideal, das Wetter super; die Lotter Müllsammler konnten ihre Aufgabe am Samstagvormittag mit einem angenehmen Frühjahresspaziergang verbinden. In Wersen, Büren und Halen nutzten nach Auskunft von Organisator Roland Enders fast 100 Teilnehmer diese Gelegenheit – im vergangenen Jahr waren es nur knapp halb so viele. Vertreten waren unter anderem der SV Büren, Konfirmanden aus Wersen und Büren, der Fischerei- und Naturschutzverein, etwa 30 Flüchtlinge sowie die Jugendfeuerwehr. Darüber hinaus hatten sich auch einige auf eigene Faust angeschlossen. Beim anschließenden Grillen am Jugendtreff Sit In versorgte Frank Negraßus von der Flüchtlingshilfe Lotte alle Müllsammler mit Würstchen und Burgern.

Erfolg auch in Osterberg

In Osterberg säuberten 42 Ehrenamtliche die Straßen- und Wegesränder von Unrat. „Fast ganz Osterberg war auf den Beinen“, berichtete Organisator Stefan Kunz. Für viele Osterberger ist die Müllsammelaktion schon eine jährliche Routine, besonders der Osterberger Schützenverein ist stets gut vertreten. „In diesem Jahr reichte die Altersspanne von 4 bis 76 Jahre“, berichtete Kunz beeindruckt. Sogar externe Unterstützung aus Büren hatte sich eingefunden: Hannah und Fynn-Lucas Fischer gingen gemeinsam mit ihren Großeltern entlang der Lengericher Straße auf Mülljagd. „Wir haben besonders viele Zigarettenschachteln gefunden“, erzählten sie. Insgesamt sei die Menge an Müll in den vergangenen Jahren jedoch zurückgegangen, schätzte Kunz. Für alle Osterberger Teilnehmer hatte er eine mittägliche Stärkung am Schützenhaus vorbereitet.

Sorgenkind Alt-Lotte

Lediglich in Alt-Lotte setzte sich der positive Trend in diesem Jahr nicht fort. Dort konnte die Aktion offiziell gar nicht stattfinden; zu wenige erwachsene Betreuer hatten sich für die überwiegend minderjährigen bereitwilligen Sammler gefunden. So fiel das Treffen und die gemeinsame Stärkung am Jugendtreff Bansen flach. Ein paar verstreute Müllsammler waren in Alt-Lotte dennoch unterwegs: Pastor Detlef Salomo etwa hatte sich mit einigen Konfirmanden auf den Weg gemacht, und Iris Pfordt hatte einige Flüchtlinge für die Aktion gewonnen. So konnten ein paar Gruppen zumindest an der Osnabrücker Straße und im Ortskern den Frühjahrsputz erledigen, viele weitere Straßen wurden jedoch nicht abgedeckt. „Langfristig kann die Aktion damit nicht gesichert werden“, betonte Salomo. „Die Vereine und Parteien sollten in Alt-Lotte aktiv dahinter stehen. Sie haben ja auch eine Vorbildfunktion“, forderte er.

An Müll mangelte es um den Lotter Ortskern derweil nicht. Besonders an der Osnabrücker Straße fanden sich zahlreiche Bierflaschen und -becher. Abfallprodukte von Heimspielen der Sportfreunde seien das, vermutete Iris Pfordt.

Alt-Lotte zu Gast in Wersen

Auf ein gemeinschaftliches Mittagessen mussten die wenigen Alt-Lotter Sammler jedoch nicht verzichten: Auf Einladung der Wersener Organisatoren kamen sie am Sit In in den Genuss von Frank Negraßus Grillkünsten. Trotz des ungewöhnlich großen Andrangs verlief die Essensausgabe reibungslos. „Kein Problem, ich könnte auch für noch mehr Leute grillen“, sagte Negraßus. Die Wersener Gastfreundschaft kam bei den Alt-Lottern überaus gut an. Vielleicht lasse sich das zentrale, ortsteilübergreifende Essen ja auch im kommenden Jahr organisieren, so eine spontane Idee.

Bürgermeister Rainer Lammers war erfreut über das insgesamt große Engagement bei der Müllsammelaktion: „Mit dem Wetter haben wir natürlich großes Glück in diesem Jahr.“ Ob der niedrigen Beteiligung in Alt-Lotte wusste er jedoch keinen Rat. „Die Vereine und Verbände wissen früh genug Bescheid, die Aktion wird bekanntgemacht“, erzählte Lammers. Die Resonanz sei erfahrungsgemäß gering, er hoffe dennoch auf einen Aufschwung im nächsten Jahr.