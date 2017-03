Märchenreise durch die Frauenwelt „Frosch bleibt Frosch“ in Wersen

Lotte. Auch 100 Küsse haben nichts geholfen: Frosch bleibt Frosch – zumindest in den Geschichten und Märchen „Rund um die Frau“, die Lottes Märchenerzählerin Thekla Hasselkuß in der Wersener Kuchenwerkstatt ihrem vorwiegend weiblichen Publikum erzählte.

Die wenigen Männer, die es gewagt hatten, sich der geballten Schönheit und Anmut der Weiblichkeit zu stellen, wurden mit Worten von Heinz Erhard begrüßt: „Frauen sind die Juwelen der Schöpfung, man muss sie mit Fassung tragen“, „Also, meine Herren, da müsst Ihr nun durch“, so die Märchenerzählerin mit einem Augenzwinkern.

Märchenhafte Attribute der Weiblichkeit

Thekla Hasselkuß begann mit einem Märchen von der Erschaffung der Frau, aus Indien und endete mit dem alten Weib und der Tod, aus Deutschland. Dazwischen lag eine Märchenreise durch die Welt der Frauen, vom vorderen Orient, über Asien, Afrika, Amerika, bis hin zu den Brüdern Grimm aus Deutschland. Alles, was „der Frau“ an guten und schlechten Eigenschaften, wie Anmut, Klugheit, List, Einfallsreichtum, Eitelkeit, Habgier, Stolz, Gerüchteküche und auch leichte, knisternde Erotik, zugesprochen wird, war in den vielen Märchen vertreten. Was von diesen Eigenschaften in welches hinein interpretiert werden konnte, überließ die Erzählerin ihrem Publikum.

Zeichen zum Weltfrauentag

Während sich das Publikum in einer kleinen Pause mit leckerer Suppe stärken konnte, legte Thekla Hasselkuß für jeden Gast ein Märchenrätsel auf die Tische. Hier waren eigene Kenntnisse zu alten Märchen der Brüder Grimm gefragt, die kurz vor Schluss gemeinsam aufgelöst wurden. Zum Ende der Veranstaltung gab es noch einmal großen Beifall, denn die Erzählerin verabschiedete sich, in Anlehnung an den Frauentag, von allen Damen mit einer gelben Rose und von den Herren mit einem bunten Osterei.

Spende für die Seniorenhilfe

Der Erlös des Abends soll an die Seniorenhilfe „Hand in Hand“ gespendet werden.