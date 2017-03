Halen II fast gerettet Velpes Reserve taumelt dem Abstieg entgegen

Lotte/Westerkappeln. Durch einen 3:0-Erfolg in einem Nachholspiel gegen Recke IV hat sich der SC Halen II in der Kreisliga B1 wohl endgültig aller Abstiegssorgen entledigt, zumal Schlusslicht Velpe II beim 0:2 gegen Schale keine Punkte machte. Zudem unterlag Mettingen II bei SW Lienen mit 3:4. Ebenfalls ohne Zähler blieb Kreisliga-B2-Schlusslicht Westerkappeln durch ein 1:3 bei SW Esch II.

Kreisliga B1

SW Lienen - Eintracht Mettingen II 4:3 (2:2): Mettingen hatte früh im Spiel zwei Gelegenheiten durch Dennish Sriskandarajah (3.) und Julian Michel (11.). Marco Kölker machte es 60 Sekunden später besser, auch weil Lienen nicht weit genug klären konnte. Vier Minuten darauf gelang den Schwarz-Weißen bereits der Ausgleich. Mit einem Flachschuss nach einem schönen Pass in die Gasse drehten die Gastgeber die Partie komplett (34.), doch noch vor der Pause egalisierte Michel per Foulelfmeter. Weil Mettingen in der 57. Minute keinen Zugriff bekam, ging Lienen abermals in Führung und baute den Vorsprung begünstigt durch einen Fehler des Eintracht-Keepers sechs Minuten später aus. Der Anschlusstreffer von Lukas Baar (90.) kam zu spät.

SC Halen II - TuS Recke IV 3:0 (3:0): Halen nutzte nach nur fünf Minuten einen Eckball zur Führung. Marc Breite stieg am höchsten und köpfte die Kugel zum 1:0 in die Maschen. In der 40. Minuten erhöhten die Gastgeber durch Steffen Lammers, bevor Oliver Landowski zwei Minuten später mit einem Schuss aus rund 20 Metern die Führung ausbaute. Gut 20 Minuten vor dem Ende setzte Halens Stephan Heuer das Leder aus zwei Metern über den Kasten. Recke blieb über weite Strecken der Partie blass und brachte das Tor von SC-Keeper Christopher Tschau nur ein einziges Mal in Gefahr, doch der Schlussmann war auf dem Posten und hielt seinen Kasten sauber.

SC Velpe Süd II - Germania Schale 0:2 (0:1): Beide Teams begegneten sich in den ersten 45 Minuten. weitestgehend auf Augenhöhe, ohne jedoch für große Torgefahr zu sorgen. Eine Minute vor der Pause kam es dann zur Schlüsselszene der Partie. Bei einem Angriff der Gäste lieferten sich Velpes Marius Przijbijlski und ein Gegenspieler ein Wortgefecht. Der Schiedsrichter ließ die Szene zunächst weiterlaufen, die dann zum 0:1 führte. Doppelt bitter für Velpe, denn der Unparteiische zeigte Przijbijlski im Anschluss wegen Beleidigung seines Gegenspielers die Rote Karte. Nach dem Seitenwechsel war von einem zahlenmäßigen Ungleichgewicht nur wenig zu sehen. Velpe hatte in Unterzahl nach etwa eine Stunde gar die große Chance zum Ausgleich. Julian Hindersmann setzte einen Handelfmeter jedoch an den Pfosten. Fünf Minuten später fiel per Kopf nach einem Konter der zweite Gäste-Treffer, der die Entscheidung brachte. Velpe spielte zwar auch mit einem Akteur weniger gefällig nach vorne, kam aber zu keinen ernst zu nehmenden Torabschlüssen.

Kreisliga B2

SW Esch II - Westfalia Westerkappeln II 3:1 (3:1): Die Westerkappelner haben sich aufgrund einer völlig verschlafenen Anfangsphase um ein besseres Ergebnis gebracht. In der 5. Minute nutzte Esch einen Foulelfmeter zur Führung. Drei Minuten später leistete sich der Gäste-Schlussmann einen Querschläger, der auf der Brust eines Gegenspielers landete, der von der Halbposition aus etwa 30 Metern erfolgreich war. In Minute 17 schlug es zum dritten Mal im Tor des Schlusslichts ein, das allerdings auf Abseits reklamierte. In der 31. Minute verkürzte Paulo Wulfekamp mit einem Fernschuss. Nach der Pause zeigte sich Westerkappeln auch kämpferisch stark verbessert. Zudem verschob sich die ganze Mannschaft weiter nach vorne, womit Esch große Probleme hatte. Die beste Chance noch einmal für Spannung zu sorgen hatte Daniel Rudzewski, der mit einen Freistoß knapp am Tor vorbei schoss.