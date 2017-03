EU-Programm macht es möglich Obst und Gemüse halten Alt-Lotter Grundschüler fit

In Nordrhein-Westfalen wird das EU-Schulobst und -gemüseprogramm seit sieben Jahren angeboten in Zusammenarbeit von Landwirtschafts- und Schulministerium, und zwar an Grund- und Förderschulen. Es wurde nämlich festgestellt, dass Kinder deutlich weniger Obst und Gemüse essen, als von Fachgesellschaften empfohlen. Ziel ist es, mit kostenlosen Extra-Portionen von Vitaminen Schülern Gemüse und Obst wieder schmackhaft zu machen. Weiterhin soll durch pädagogische Begleitung die Ernährungskompetenz von Kindern gefördert werden. Beteiligten sich beim Start in 2010 erstmals 355 Schulen mit rund 65000 Schülern, kommen aktuell 1101 Schulen mit rund 255000 Schülern mindestens dreimal je Woche in den Genuss von frischem Obst und Gemüse.