Büren gewinnt Duell der Aufsteiger Halen und Lotte II teilen Punkte

Lotte. In einem Nachholspiel der Kreisliga A haben sich der SC Halen und die zweite Mannschaft der Sportfreunde Lotte 1:1-Unentschieden getrennt. Zudem entschied der SV Büren das Aufsteigerduell gegen den SV Uffeln mit 2:1 für sich.

SC Halen - SF Lotte II 1:1 (0:1)

Lottes Torjäger Arber Shala fälschte nach nur drei Minuten einen Schuss seines Teamkollegen Sven Kothöfer unhaltbar für Halens Torwart Maximilian Gregor zur Gäste-Führung ab. Fortan hatten die Sportfreunde mehr Spielanteile, trotz dreier Angreifer wurde es vor dem Kasten der Halener aber nur selten gefährlich. Auf der Gegenseite brachten die Schwarz-Weißen das SFL-Gehäuse ebenfalls nur selten in Bedrängnis, mit Ausnahme von Stefan Bettien, der mit einem Heber an SFL-Keeper Kadiralb Dibra scheiterte (36.). So blieb es bis zur Pause beim 0:1. Halen kam nach dem Wechsel besser in die Partie. Für den Ausgleich brauchte es aber einen von Hannes Teetz verwandelten Foulelfmeter (61.). Fünf Minuten später hätte der Referee erneut auf Strafstoß für den Sportclub entscheiden können, diesmal blieb der Pfiff jedoch aus. In der Schlussphase scheiterten Lottes Winterneuzugang Lokman Aydinöz und Patriot Caballero an SC-Keeper Gregor. Drei Minuten vor dem Abpfiff lag die Kugel dann doch im Netz der Gastgeber, doch der Schiedsrichter gab den Treffer wegen eines vorangegangenen Handspiels nicht. Somit blieb es bei der gerechten Punkteteilung.

SV Büren - SV Uffeln 2:1 (0:1)

Büren geriet früh durch einen sehenswerten Dropkick aus rund 25 Metern in Rückstand (4.). Danach gaben die Gastgeber eindeutig den Ton an und hatten gute Möglichkeiten, auszugleichen. Mergim Selimi und Kai Hartmann trafen aber jeweils nur den Pfosten. So hatte die Führung der Gäste auch nach 45 Minuten Bestand. Nach dem Seitenwechsel blieb Büren das bessere Team. Uffeln versuchte, mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen, doch stellten sie die Bürener damit vor keine ernsthaften Probleme. Auch die Versuche aus der Distanz blieben ungefährlich. Langsam rannte den Hausherren nun die Zeit davon, doch in der 76. Minute wurden sie für ihren Aufwand endlich belohnt. Uffeln bekam den Ball nach einem Eckball nicht aus der Gefahrenzone. Die Kugel landete bei Marcel Czichowski, der sie mit einem Schlenzer sehenswert in den Winkel setzte. Fünf Minuten vor dem Abpfiff musste Büren nach einer Ampelkarte gegen Selimi in Unterzahl weiterspielen. Christos Pantelakos gelang dennoch 180 Sekunden später mit einem Schuss aus fünf Metern ins kurze Eck der umjubelte Siegtreffer, nachdem Markus Schönfeld ihn mit einem diagonalen Pass in Szene gesetzt hatte. „Es war ein Sieg der Moral. Die Mannschaft hat immer an sich geglaubt“ so Bürens Trainer Marcel Czichowski.