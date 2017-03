Tierheim in Wietmarschen-Schwartenpohl Das Wohl der Tiere steht an erster Stelle

Obdach und Betreuung für schutzbedürftige Tiere bietet das Tierheim Schwartenpohl. Im Bild die Vereinsvorsitzende Christine Tille mit Schäferhund Arko. Foto: Katharina Grewe

kgr Wietmarschen. Der Tierschutz steht für das Team des Tierheims Schwartenpohl an erster Stelle. Seit 2014 versorgt und vermittelt der Verein im Wietmarscher Ortsteil Schwartenpohl in Not geratene Katzen und Hunde.