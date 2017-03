Generalversammlung Frischer Wind im Vorstand der KLJB Lohne

Wietmarschen. Im Vorstand der KLJB Lohne gibt es mehrere Veränderungen. Sechs Mitglieder legten nach jahrelanger Tätigkeit ihre Ämter nieder.

In einer Pressemitteilung über ihre Generalversammlung spricht die KLJB von frischem Wind im Vorstand. Alexander Menger, André Altenschulte, Theresa Borker, Hannes Nüße, Christoph Kuhl und Henning Nüsse schieden aus dem Vorstand aus. Hendrik Berndsen, Jones Gels und Kathrin Witkabel wurden einstimmig wiedergewählt. Neu in den Vorstand gewählt wurden Sandro Wess, Theresa Altendeitering, Thorben Altendeitering, Christopher Berning und Hanna Ruping. Sie treten der KLJB zufolge in große Fußstapfen.

Landjugendfest

Der erste Vorsitzende Jonas Lübbert Zur Lage konnte rund 80 aktive Mitglieder und die Ehrengäste begrüßen. Schriftführerin Malin Thomsen ließ in ihrem Jahresbericht das Landjugendjahr 2016 Revue passieren. Der Höhepunkt des Jahres war demnach zum fünften Mal in Folge das Landjugendfest mit knapp knapp 3000 Besucher. Das nächste Landjugendfest soll am 30. April stattfinden.