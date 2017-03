Erlebnis für die ganze Familie Hänsel und Gretel als Märchenoper im Lingener Theater

Lingen. Ein spielfreudiges Ensemble der „Kleinen Oper“ Bad Homburg hat die kleinen und großen Zuschauer im Theater an der Wilhelmshöhe mit der Inszenierung der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ begeistert.

Die „Kleine Oper“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder an klassische Musik heranzuführen und mit dem Genre Oper vertraut zu machen. Dieses Konzept scheint hervorragend zu gelingen. Das Ensemble begeisterte in Lingen mit der Inszenierung von Engelbert Humperdinck und Adelheid Wette.

Offener Orchestergraben

Wundervolle Unterstützung bekamen die Darsteller und der Pianist bei ihrem kurzweiligen Familien-Musical von dem Jugend- Sinfonieorchester der Musikschule des Emslandes unter der Leitung von Martin Nieswandt. Der offene Orchestergraben, der den Blick auf die vielen Musiker und Musikerinnen ermöglichte, übte gleich nach Betreten des Theatersaals eine magnetische Wirkung auf die jungen Zuschauer aus. Als das Orchester dann mit einem vielfältigen, teilweise voluminösen, Intro begann, indem es vorab schon einmal die unterschiedlichen Stimmungen des Märchens offenbarte, zog es das Publikum augenblicklich in seinen Bann.

Auseinandersetzung mit Gut und Böse

Ebenso schnell ließ es sich gebannt in die spannungsreiche Handlung auf der Bühne ziehen. Eine Hexe befragt ihre magische Kugel, wo sie Kinder finden könne, um ihren Hunger auf Kinderfleisch zu befriedigen. Ein durchaus brutaler Anfang, der deutlich macht, dass es in Märchen oft um die Dualität von Gut und Böse geht, in deren Auseinandersetzung auch sozialkritische Aspekte ihren Ausdruck finden. Das Böse gleich an den Anfang zu stellen, war wie mit der Tür ins Haus zu fallen und ohne Umschweife deutlich zu machen, um was es geht.

Mit Alleinsein vertraut

Hänsel und Gretel sind alleine im Wald vor dem bescheidenen kleinen Häuschen, in dem sie mit ihren Eltern leben. Diese sind nicht da. An das Alleinsein scheinen sie gewöhnt zu sein, denn sie wissen sich gut zu beschäftigen. Sie singen „Suse, liebe Suse“ oder „Brüderchen, komm tanz mit mir“ Dennoch wünschen sie sich, dass die Mutter endlich wieder nach Hause kommen möge. Auch macht sich bei ihnen der Hunger immer mehr bemerkbar. So fallen sie wenig später auf den Trick der Hexe herein, die sich als Apfelfrau verkleidet hat. Sie erzählt den anfangs skeptischen Kindern, dass sie ihre Mutter getroffen habe und diese die Kinder bitte, die Äpfel zum Vater in den Wald zu bringen. Die Hexe schafft es auf unterschiedliche Weise, die Kinder zu bluffen und Einfluss auf sie zu nehmen, obwohl Gretel stets skeptisch bleibt. Doch die Kraft der Hexe ist stärker und so geraten die Kinder in ihre Gefangenschaft.

Kindgerechte Umsetzung

Die Inszenierung scheut nicht davor zurück, die Gefahr, die von der Hexe ausgeht, facettenreich in den Fokus zu stellen. Doch das geschieht auf kindgerechte Weise, sodass die jungen Zu- schauer keine Angst bekamen. Die Kinder erlebten Hänsel und Gretel als Identifikationsfiguren, die von der Rollenanlage zeitlos waren. Die dichte Spielweise, die farbintensiven Kostüme und die vielschichtige Musik, in Verbindung mit brillant gesungenen Liedern, machte die Inszenierung zu einem besonderen Musik- und Theatererlebnis für die ganze Familie.