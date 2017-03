Szenario: Brand mit Verletzten Feuerwehr übt in Lingen bei der Firma Hagedorn

Mithilfe einer Drehleiter mussten Personen vom Dach gerettet werden. Foto: Daniel Herbers

Lingen. „Es brennt in der Verdrängungsanlage, mehrere Personen werden vermisst“: So lautete die Einsatzmeldung für die Feuerwehren aus Lingen und Holthausen am Samstagmorgen. Ort des Geschehens war das Betriebsgelände der Firma Hagedorn in Lingen-Schepsdorf. Glücklicherweise handelte es sich bei dem Szenario um eine Übung.

Während des Produktionsprozesses war es nach den Angaben der Übungsleitung zu einem Feuer gekommen, welches sich schnell auf den gesamten Bereich ausgebreitet hat. Das weitere Szenario: Ein Mitarbeiter konnte sich schwer verletzt ins Freie retten, zwei weitere Personen flüchteten auf das Dach des Produktionsgebäudes. Ihnen war der Rückweg durch das Feuer abgeschnitten. Eine vierte Person wurde unter einem umgestürzten Container eingeklemmt und musste befreit werden. Die Mimen wurden sehr realitätsnah von der sogenannten RUND-Gruppe (realistische Unfalldarstellung) des DLRG Lingen gespielt. Einsatz unter schwerem Atemschutz Die eintreffenden Einsatzkräfte leiteten sofort die Menschenrettung und Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz ein. Die Personen auf dem Dach des Gebäudes mussten über die Drehleiter gerettet werden. Parallel dazu wurde die technische Hilfeleistung durchgeführt. Die verletzte Person konnte rasch unter dem Container befreit und medizinisch versorgt werden. Um über ausreichende Mengen Löschwasser zu verfügen, mussten die Mitglieder Feuerwehr Holthausen allerdings von der Ems über die steile Böschung eine Wasserversorgung aufbauen. Zusammenarbeit mit dem Landkreis Die Einsatzleitung der Lingener Feuerwehr konnte durch die technische Einsatzleitung des Landkreises Emsland mit dem ELW 2 unterstützt werden. Der Einsatzleiter der Übung, der Lingener Stadtbrandmeister Ralf Berndzen, zeigte sich ebenso zufrieden mit dem Ablauf und der Arbeit seiner Kameraden wie auch der technische Leiter der Firma Hagedorn, Paul Hemelt. Er bescheinigte seinen Mitarbeitern während der Evakuierung der Anlage und den Einsatzkräften der Feuerwehr und der DLRG gute Arbeit: „Das war von allen eine gute Arbeit.“ Auch Katrin Möllenkamp vom Ordnungsamt und Lingens Erster Stadtrat Stefan Altmeppen machten sich vor Ort ein Bild von den Arbeiten.