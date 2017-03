Gute Stimmung in der Esmlandarena Schunkeln mit den Kastelruther Spatzen in Lingen

Lingen. Die Kastelruther Spatzen aus Südtirol haben am Donnerstag in der Emslandarena vor etwa 2000 Fans ihre Heimat unter dem Motto „Die Sonne scheint für alle“ besungen und mit Landschaftsaufnahmen untermalt, sodass viele dem Kastelruther Spatzenfest im Oktober entgegenfiebern.

„Eine weiße Rose“, „Ich schwör“, „Schatten über‘m Rosenhof“ sind nur drei von unzähligen Liedern der mehrfach ausgezeichneten Kastelruther Spatzen, die seit über 30 Jahren volkstümliche Lieder und Schlager singen und damit ihr meist älteres Publikum begeistern.

„Spatzenfamilie“

Benannt nach ihrem Heimatort Kastelruth stehen die sechs Männer um Norbert Rier in südtiroler Trachten auf der Bühne. Sie vermitteln mit ihrer Live-Musik, ihren früheren und aktuellen Liedern und mit dem Zauberwort Heimat einen gefühl- und stimmungsvollen Abend. Zu Beginn hören die Besucher eher andächtig zu, bis sie dann doch beim Schunkeln und Mitsingen eine „Spatzenfamilie“ wurden.

Heimatverbunden

Mitten ins Herz trifft Frontmann Norbert Rier jedoch von Anfang an das Publikum, wenn er über die tiefe Verbundenheit zur Heimat Südtirol singt und im Bühnen-Hintergrund Szenen aus Südtirol oder kleine Filmsequenzen mit reizvoller Alpenkulisse die Musik untermalen. Es sind Themen über Liebe, Natur, Heimat, Vertrauen, Freundschaft, Freiheit, Glück, Hoffnung, Sehnsucht, aber auch über Abschied, Verlust, Einsamkeit, Krankheit, Schicksalsschlägen, Tod, Trauer, Umweltzerstörung, die unter die Haut gehen, da oft nachvollziehbar.

Mutmacherlieder

„Ein Kreuz und eine Rose“ oder „Der alte Franz versteht nicht ganz“ sind Titel, die Liebe oder die „grau gewordene Welt in einem Heimatland“ thematisieren. Das „Zauberwort Vertrauen“ besingt Norbert Rier in weiteren Liedern wie „Du bist das Gold in meinem Herzen“ oder „So wie ein Feuer im ewigen Eis“. Es sind Mutmacherlieder, die Rier mit seiner weichen südtiroler Stimme im netten Plauderton hin und wieder kommentiert.

Alltagsstress vergessen

„Eine Brücke ins Glück“ schufen er und seine Musiker Kurt Dasser (Gitarre), Walter Mauroner (Trompete), Albin Gross (Keyboard), Karl Heuffler (Gitarre) Rüdiger Hemmelmann (Schlagzeug) und Valentin Silbernagl mit ihren Liedern, die aufmunterten, Sorgenbrecher sind, den Alltagsstress vergessen lassen, aber auch nachdenklich stimmten.

Blumen von den Fans

Die Hommage an ihren früheren Sänger und Gitarristen Andreas Fulterer berührte ebenso. Für den Wechsel zwischen ruhigen Melodien und rhythmischen Nummern, die den Abend abwechslungsreich und kurzweilig gestalteten, gab es immer wieder großen Beifall. Und Blumen für Norbert und seine Mannen. Fan-Clubs aus Münster und Ibbenbüren saßen in der ersten Reihe und überreichten bei passenden Titeln ihre Rosen und Geschenke.

Publikum wird zum Chor

Zum einheitlichen Chor wurde das Publikum beim Lied „Aber dich gibt’s nur einmal für mich.“ Als Norbert Rier ein Medley mit bekannten Liedern anstimmte, hielt es viele nicht mehr auf ihren Sitzen. Überwiegend weibliche Fans versammelten sich am Bühnenrand, um dort zu tanzen und mitzusingen und ihr Spatzenfest ganz nah bei ihren Idolen zu feiern. Auch Iris aus Osnabrück gehört dazu, die den Abend „super“ fand, alle Konzerte im Norden besucht und im Oktober natürlich auf dem Kastelruther-Spatzenfest dabei sein wird. Norbert Rier versprach musikalisch „Ich schwör“ und wird in Lingen wieder auftreten.