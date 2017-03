Unter Schmerzen Chris Tall sorgt in Lingen für Lacher und ergreifende Momente

Lingen. Kein anderer Comedian hat es bislang geschafft, das Publikum so in eine Show einzubinden wie er: Chris Tall sorgte am Freitag mit seinem Programm „Selfie von Mutti“ und seinem gleichzeitig 150. Bühnenauftritt für Dauergelächter, ehrliche und herzerwärmende Momente.

Trotz starker Schmerzen im Fuß wagte der Komiker am Freitag den Gang auf die Bühne der frühzeitig ausverkauften Emslandarena und trat vor 3500 Besuchern auf. „Ich war beim MRT-Menschen, der zu mir meinte, dass mein Fuß überbelastet ist – also, dass ich zu fett bin“, scherzte Chris Tall über seinen eigenen Zustand. Lediglich ein paar Schmerztabletten trugen den 25-Jährigen dabei durch den Abend. Doch nach einer langen Fahrt das erste Mal in Lingen, wollte er sich und den Besuchern diesen Auftritt nicht entgehen lassen.

Konter aus dem Publikum

„Damit ihr den ganzen Abend über schon einmal Bescheid wisst: Ich bin fett“, so Chris Tall, der auf mehrfache Nachfrage des Publikums gestand stolze 106 Kilogramm auf die Waage zu bringen. Das ausgeprägte und spontane Scherzen über „Randgruppen“ – wobei der Comedian selbst diese Bezeichnung verabscheut – ist fester Bestandteil einer jeden Show des Hamburgers. Seien es füllige Menschen, Homosexuelle, körperlich Behinderte oder auch dunkelhäutige Menschen: Bei Chris Tall kann jede Gruppe mit einigen derben Scherzen rechnen. Jeden Menschen gleich zu behandeln: Der Tenor des humorvollen Mannes mit Teddybär-Charme.

Improvisationstalent

Das Besondere: Nur etwa die Hälfte der Show wirkte dabei einstudiert. Der Jungcomedian ist ein wahres Improvisationstalent, ging immer wieder auf diverse Gäste wie den in der ersten Reihe sitzenden Rollstuhlfahrer Tobias oder den 14-jährigen Oliver ein. Von diesem bekam Chris Tall auch den Spruch des Abends mit auf den Weg, denn auf einer der Witze des Komikers reagierte Oliver mit: „Den kenn ich schon. Das ist ein Tee-Witz. Der muss noch ziehen.“ Generell habe Chris Tall nicht mit so vielen schlagfertigen Konterscherzen aus dem Publikum gerechnet. Doch dies machte den Abend zu einem ganz besonderen.

„Mutti ist die Beste“

Wie der Name der seines Programms es verrät, tischte das Showtalent den Lingenern ebenso viele ausgeschmückte Anekdoten mit und über seine Mutter auf. Doch trotz all der Scherze sagte er: „Du darfst nie aufhören, deine Mutti zu lieben und zu respektieren, denn Mutti ist die Beste.“ Er habe schon viele Jobs gesehen, aber der einer Mutter sei wohl der schwierigste der Welt.

Bewegender Moment

Etwas verwundert war das Publikum, als Chris Tall humpelnd die Bühne verließ, um einen ganz besonderen Gast unter den Besuchern zu finden. Halt machte er vor Elisa, einer jungen Frau, die schwer an Krebs erkrankt ist und um die es eine gewisse Zeit nicht sehr gut stand. Ihr Bruder Mattis hatte den Comedian über Facebook kontaktiert und trotz ausverkaufter Halle darum gebeten, mit seiner elfköpfigen Familie, inklusive seiner Schwester, die Show besuchen zu dürfen. Chris Tall sagte zu und so fand sich Elisa mit ihrer Familie am Freitag in der Arena ein – sichtlich gerührt, dass sich der Hamburger Zeit für sie nahm. „Ich wünsche dir von Herzen gute Besserung. Danke dass du es hier hingeschafft hast“, richtete Chris Tall seine Worte an die Besucherin. Manchmal sei Glück so nah zum Beispiel auch, indem man einfach nur Zeit mit seiner kleinen Schwester verbringe. Und manchmal sei es nur ein kleines Selfie mit seiner Mutti fünf Minuten vor Beginn der Show.

Besonderes Finale

Mit keinem gewöhnlichen Finale schloss der Comedian seine Show ab. Ein letztes Mal humpelte er von seiner Bühne, verteilte Geschenke, kniete vor Rollstuhlfahrer Tobias nieder, machte ein Foto mit ihm und bedankte sich mit aufrichtigen Worten beim Lingener Publikum: „Wenn ihr hier raus geht und sagt ihr seid eins, dann habe ich alles erreicht, was ich wollte.“