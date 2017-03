Männer am Klavier Musikkabarett mit Claassen und Wahl im TPZ Lingen

Lingen. Jens-Heinrich Claassen, grandioser Alleinunterhalter mit musikalischem Mehrwert hat sich in die Kooperation mit dem begnadeten Klavierspieler und wundervollem Sänger William Wahl gewagt. Dieses „Wagnis“ bekam den Namen „Männer am Klavier“ und es stand Claassen ausgezeichnet gut, wie jetzt in der Kleinkunstreihe „Studioprogramm“ des TPZ zu sehen war.

Dem Stammpublikum ist der Klavier-Comedian Claassen mit seinen Nöten als Single durch mehrere brillante Auftritte in der Vergangenheit schon bestens bekannt und in seiner unnachahmlich verschmitzten wie auch unbeholfenen Jungenhaftigkeit ans Herz gewachsen. Zu seinem Stil gehört es, in selbstkritischer, anekdotenreicher Überzogenheit, sein chronisches Singledasein zum Programm zu machen. Jetzt betrat er Neuland.

Facettenreiche Unterhaltung

Die Bühne beherbergte im ausverkauften Professorenhaus ein markant wirkendes schwarzes Klavier und einen kleinen runden braunen Tisch, der neben dem Instrument sehr bescheiden und eher wie ein privates Utensil erschien. Ein spannungsreiches Stillleben, das im Vorfeld schon verriet, dass es Claassen und Wahl um eine facettenreiche Unterhaltung geht: Zwei Männer und ein Klavier.

Kurzweiliges Zusammenspiel

Es war Wahl, der den Abend am Klavier eröffnete. Mit einem schwungvollen Boogie sang er von den Erwartungen an einen Klavierspieler, der ein cooler Typ, großer Star und Fraueneroberer sein soll. Dies waren die Stichworte für Claassen. Nachdem beide mit einem voluminösen Solo das Publikum in ihren Bann gezogen haben, spielten sie kurzweilig zusammen, um sich erneut mit Wort und Gesang dem entscheidenden Thema „Beziehungen oder Nicht- Beziehungen“ zu widmen. Sie outeten sich als Außenseiter und Claassen gestand dem Publikum, dass er immer noch Single sei, da alle Frauen entweder vergeben oder seltsam seien.

Die Zahl Pi mit 115 Stellen

Von der seltsamen Art einer Mathestudentin erzählte er singend am Klavier, indem er die Zahl Pi mit insgesamt 115 Nachkommastellen auswendig wiedergab. Das war die Erwartung, die sie an ihren zukünftigen Freund stellte. Damit konnte Claassen beeindrucken und das Publikum war, ob dieser grandiosen, in Liedvers verpackten Leistung, förmlich aus dem Häuschen.

Flirttipps für den Freund

Wahl gab sich mit seinem „Ultimativen Liebeslied“ selbstvergessen dem besonderen Zauber des Verliebtseins hin, wurde jedoch von Claassen ermahnt, dass er wie ein Eunuch sänge und sich klein machen würde. So würde er, seiner Meinung nach, niemals bei Frauen punkten. Claassen ist ein Mann der Tat und als solcher wollte er seinem Freund Flirttipps geben, die er dem Buch „Unwiderstehlich Flirten“ von Marie Papillon entnahm. Demnach sollen Männer den Uhrentrick anwenden sowie Holzschnitzarbeiten oder Tipps für den Kauf von Töpfen und Pfannen beachten.

Brillantes Improvisationsvermögen

Die beiden Comedians sorgten für ausgelassene Unterhaltung und begeisterten mit hochkarätigem Klavierspiel und brillantem Improvisationsvermögen. Eine berauschende Zugabe und ein gegenseitiges Liebesbekenntnis machten das Programm rund.