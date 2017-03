Zum Zukunftsforum in Lingen Integration der richtige Schwerpunkt

Lingen. Mit dem Zukunftsforum Integration in Lingen hat der Landkreis Emsland den richtigen Schwerpunkt gesetzt, ein Kommentar.

Sich selbst feiern wird der Landkreis Emsland später. Zum Auftakt seines 40. Geburtsjahres setzt er mit dem ersten Zukunftsforum lieber einen anderen Schwerpunkt – den richtigen: Die Integration von Geflüchteten, die im Emsland bleiben werden, stellt eine große Herausforderung dar auf allen Ebenen.

Gebraucht wird jeder Bürger – dort, wo er sich gerade befindet: in den Verwaltungen in Kreis und Kommunen, in der Wirtschaft, vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum großen Unternehmen, in Kitas, Schulen und bei anderen Bildungsträgern, in den Jobcentern, bei der Agentur für Arbeit, aber auch im Sportverein und in der Nachbarschaft. Warum? Weil die Geschichte des Emslandes gezeigt hat, dass Integration dann funktioniert, wenn viele mitmachen. Nicht ohne Rückschritte, aber am Ende mit einem guten Ergebnis. Wie sähe die Alternative aus? Fremde, die solche bleiben, in Parallelgesellschaften zwischen Papenburg und Salzbergen? Das kann niemand wollen.

Zwei Aspekte des ersten Zukunftsforums Integration spielen eine wichtige Rolle. Verlauf und Diskussion machten die trotz des Rückenwindes für Populisten nach wie vor vorhandene Willkommenskultur im Emsland deutlich. Es gibt sie immer noch, die vielen ehrenamtlich Aktiven in der Flüchtlingshilfe. Das ist ein Pfund, mit dem das Emsland weiter wuchern kann. Es wird allerdings auch benötigt. Denn dies war ebenfalls eine Erkenntnis: Wer Erfolge bei der Integration in monatlichen Statistiken ablesen möchte, der wird enttäuscht sein. Das Jahr 2027 wäre ein gutes Datum für eine Zwischenbilanz. Dann wird der Landkreis 50.