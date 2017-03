Zukunftsforum in Lingen Gerenkamp: Wir brauchen Geduld bei der Integration

Lingen. Die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt benötigt vor allem eines: Zeit. „Wir dürfen nicht ungeduldig werden“, machte Erster Kreisrat Martin Gerenkamp beim „Zukunfsforum Integration“ im LWH deutlich.

Gerenkamp beschrieb zunächst die besonderen Herausforderungen bei dieser Aufgabe: Fehlende Sprachkenntnisse und ein unterschiedliches Qualifikationsniveau stehen an erster Stelle. Je nach Flüchtlingsstatus seien die Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt unterschiedlich. Auch seien die Folgen der Traumatisierung durch Verfolgung und Flucht nicht absehbar. Diesen Hürden stellte der Erste Kreisrat aber eine durch die Fachstelle Integration beim landkreis gesteuerte Gesamtstrategie gegenüber. Sie solle, so Gerenkamp, eine passgenaue, nachhaltige und bedarfsdeckende Integration in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt ermöglichen. Die Fachstelle diene auch als zentrale Anlaufstelle für Vereine, Verbände und Ehrenamtliche. Die Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit in Nordhorn sei gut, betonte der Kreisdezernent. In der Diskussion sagte Michael Jacob, Geschäftsführer der Agentur, dass er in der Flüchtlingsdebatte eine Verschiebung der Schwerpunkte beobachte. Die Politik diskutiere mehr über die Sicherheitsfrage, als über Integration. Damit drohe viel zerschlagen zu werden in der Willkommenskultur.

