Winter: Zentrale Aufgabe Zukunftsforum in Lingen: Das Emsland „kann“ Integration

Lingen. Die Integration der Flüchtlinge, die nach ihrer Anerkennung im Emsland bleiben werden, ist für den Landkreis in den nächsten Jahren ein zentrales und vorrangiges Thema. Dies hat Landrat Reinhard Winter beim „Zukunftsforum Integration“ im Ludwig Windthorst-Haus in Lingen unterstrichen.

Das Forum war das erste von insgesamt vier Zukunftsforen, die der Landkreis Emsland im Jahr seines 40-jährigen Bestehens veranstaltet. Bürger sind dabei zur Mitwirkung an Themen eingeladen, die für die Region heute und in den nächsten Jahren von Bedeutung sind. Dazu gehören neben der Integration die Bereiche Demografie, Gesundheit und Senioren.

Die Veranstaltung war auf großes Interesse bei haupt- und ehrenamtlichen Kräften in der Flüchtlingsarbeit, Vertretern von Behörden und karitativen Organisationen gestoßen. Das Forum beschrieb die Herausforderungen und gab den aktuellen Stand der Integrationsarbeit wieder. In Vorträgen beleuchteten sie die historische Dimension der Aufgabe, rechtliche Aspekte und praktische Fragen der beruflichen und gesellschaftlichen Integration.

Dass das Emsland Integration „kann“, machte Winter insbesondere mit seinem Hinweis auf die Spätaussiedler aus Russland in den 90er-Jahren deutlich. Dabei habe der Landkreis nicht nur Erfahrungen mit der Integration gemacht, „sondern auch von ihr profitiert“. Den Worten des Landrates zufolge kommt dem Landkreis wegen seiner vielfältigen Zuständigkeiten und Kompetenzen eine wichtige Rolle bei der Integration zu. Die Bereitstellung finanzieller Mittel zur gesellschaftlichen und beruflichen Integration und die Einrichtung einer zentralen Fachstelle Integration nannte er als Beispiele.

Neben dieser kommunalstaatlich organisierten Säule der Integrationsarbeit gibt es aber im Emsland noch eine zweite, deren Bedeutung und Tragfähigkeit Winter ausdrücklich hervorhob: „Ohne die ehrenamtlichen Helfer hätte es ein Staatsversagen gegeben“, erinnerte Winter an die große Flüchtlingswelle im Herbst 2015. Innerhalb weniger Tage seien auch zahlreiche Flüchtlinge ins Emsland gekommen und von ehren- wie hauptamtlichen Kräften in der Region rund um die Uhr versorgt worden. Die Aufgabe der Integration, vor der der Landkreis, seine Kommunen und die Menschen stehen, ist den Worten des Landrates zufolge groß. „Aber wir können uns nicht wegducken“, unterstrich Winter. Der Landkreis fange mit seinen Integrationsbemühungen nicht bei Null an. „Wir haben bereits durch die Integrationsarbeit der vergangenen Jahre Strukturen geschaffen, auf die wir nun setzen können.“ Dabei könne das Emsland sowohl auf ehrenamtliche Aktivitäten bauen, als auch auf das Engagement hauptamtlicher Akteure.

