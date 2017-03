Migrationsforscher in Lingen Das Emsland besitzt hohe Integrationskraft

Lingen. Flüchtlingsbewegungen sind immer schon ein Teil der Geschichte gewesen, auch der emsländischen.

Die Spur von Bernd Hagemann verliert sich in den Weiten der USA. Sicher ist, dass der Lingener Mitte des 19. Jahrhunderts nach Amerika ausgewandert ist und als „Immigrant“ auf dem Schiff den Hafen von New York erreichte. An seinem Beispiel machte Christoph Rass, Professor am Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück, beim Zukunftsforum Integration deutlich, dass Flüchtlingsbewegungen immer schon Teil der Geschichte, auch der emsländischen, waren. Die krisenhafte Wahrnehmung überdecke mitunter die daraus resultierenden Chancen.

Fiktiv beschrieb Rass den möglichen weiteren Lebensweg von Hagemann in den USA, der auch über Art und Umfang seiner Integration dort entschieden haben könnte. Ging er nach Wesen, in die ländlichen Regionen Amerikas, bereit, über den Spracherwerb ein Teil der Gesellschaft zu werden? Oder suchte er lieber den Kontakt zu anderen deutschen Auswanderern in den Städten, um unter sich zu bleiben? Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in den USA hat wahrscheinlich auch Hagemann erlebt. „Die deutschen Auswanderer im 19. Jahrhundert waren damals Wirtschaftsflüchtlinge“, sagte Rass. Er schlug den Bogen weiter zur Hollandgängerei im Emsland und weiter in die Zeit nach 1945 mit ihren kriegsbedingten Zuwanderungswellen auch nach Niedersachsen.

Der Hochschulprofessor machte an diesen Beispielen deutlich, dass Wanderungsprozesse komplex sind und sich in großen Zeitabläufen abspielen. Deshalb benötige auch die Integration Zeit.

„Unsere erfolgreichen Auswanderer waren einmal die ungeliebten Fremden“, nahm Rass den Lingener Bernd Hagemann wieder in den Blick. „Jedes Abwarten, jedes Verzögern führt dazu, dass später eine Nachholintegration fällig ist“.

Die Haltung ist entscheidend

Ob eine Integration gelingt, sich verzögert oder gar scheitert, hängt nach seinen Worten entscheidend davon ab, „welche Haltung wir einnehmen und welche Perspektiven wir entwickeln.“ Dies bestimme die Dauer und die Kosten der Aufgabe. Abschottung und Ausgrenzung seien keine Alternative. Das Emsland habe bereits die große Integrationskraft des ländlichen Raumes unter Beweis gestellt, habe Zuwanderung als einen Erfolgsfaktor verstanden und sich von einem Armenhaus hin zu einer Region mit Vollbeschäftigung entwickelt. Rass warnte allerdings vor überzogenen Erwartungen. Die Aufgabe könne nicht „tagesaktuell“ abgearbeitet werden, sondern sei ein Generationenprojekt.

Die Komplexität der Rechtslage rund um das Thema Flüchtlinge und Asyl verdeutlichte Klaus Ritgen, Referent beim Deutschen Landkreistag. Wer ist Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention und wer ist es nicht, genießt aber trotzdem einen „subsidiären Schutz“, weil er vor einer konkreten Gefahr geflohen ist?

Für Letzteren bedeutet es allerdings auch, dass der Familiennachzug für zwei Jahre ausgesetzt ist. Was das im konkreten Einzelfall bedeuten kann, machte die CDU-Kreistagsabgeordnete Margret Berentzen deutlich. Die ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuerin aus Haselünne berichtete von einem Kleinkind, das sich mit seiner Oma im Emsland befindet. Von den Eltern getrennt wurde es bei der Flucht mit Booten über dem Mittelmeer.

Einen erheblichen Unterschied macht es außerdem, ob sich ein Geflüchteter noch im Asylbewerberleistungsbezug befindet, oder nach der Anerkennung in den Rechtskreis des Sozialgesetzbuches II (Hartz IV) wechselt und erst dort an Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt teilnehmen kann.

An dieser Schnittstelle prallt die Rechtslage mitunter auf die Bemühungen der ehrenamtlichen Integrationshelfer vor Ort, Geflüchteten eine Berufsperspektive zu eröffnen. Ritgen erläuterte auch die „Dublin-Verordnung“, mit der Europa die Verteilung der Flüchtlinge regeln will. Rechtslage und Wirklichkeit klaffen hier nach seinen Worten allerdings weit auseinander.

