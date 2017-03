Lingen. Christian Otten aus Salzbergen kandidiert für die emsländische SPD bei der Landtagswahl 2018. Das ist engagiert.

Knapp 98 Prozent Zustimmung seiner Genossen hat Christian Otten bei der Nominierung als SPD-Kandidat für die Landtagswahl 2018 erhalten. Ohne die Glaskugel zu bemühen oder sonst irgendwie hellseherische Fähigkeiten zu haben, sollte klar sein, dass eine derartige Zustimmungsquote an den Wahlurnen selbst utopisch sein dürfte. Christian Otten selbst hat ein Direktmandat als Ziel seiner Kandidatur genannt. Das ist mutig, lässt aber beim Blick auf die jüngere sozialdemokratische Geschichte in der Region Zweifel an der Realisierbarkeit aufkommen. Egal, eine Chance nutzen kann nur der, der sie ergreift!