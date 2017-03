Gemeinsame Aktion Präventionsprogramm „Rechts ab?!“ startet in Lingen

Lingen. „Rechts ab?!“ — Unter diesem Motto steht eine gemeinsame Aktion der Polizei und der Stadt Lingen. Ziel ist es, Lehrer, Sozialarbeiter und andere Jugendbetreuer im professionellen Umgang mit neuen rechten Jugendkulturen zu schulen.

Die Zeiten, in denen Rechtsextreme an Glatzen und Springerstiefeln auszumachen waren, sind vorbei. Nicht nur im Emsland komme Rechtsextremismus „häufig gut verpackt, gebildet, intellektuell und modern daher“ weiß der Vorsitzendes des Lingener Präventionsrates, Stefan Altmeppen. Das sieht auch der Leiter der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Karl-Heinz Brüggemann so: „Früher galten die Linken als Intellektuell und die Rechten als Dumpfbacken. Die Rechten haben nachgezogen. Auch bei denen gibt es welche, die wissen, wie die Welt funktioniert.“

„Spektrum ist fließend“

Darüber hinaus ist das Spektrum der rechten Szene fließend. Vom harten Kern bis zu Jugendlichen, die „einen episodenhaften Ausflug nach rechts unternehmen“, ist laut Brüggemann alles dabei. Etwa 30 Aktive zählen in der Region zum harten Kern, 70 weitere zu einem Kreis, der sich intensiv mit rechtem Gedankengut auseinandersetzt, bei dem aber laut Brüggemann „Hopfen und Malz noch nicht verloren ist“.

Förderung durch das Land Niedersachsen

Und genau an dem Punkt will das in Lingen geplante und vom niedersächsischen Landespräventionsrat als förderungswürdig erachtete Projekt ansetzen. In einem zweitägigen Seminar sollen die Teilnehmer lernen, wie sie rechtsextreme Gesinnung und Tendenzen erkennen können und wie sie damit umgehen können. Und nicht zuletzt soll nach dem Wunsch der Organisatoren Andreas Hüsken und Jutta Spiegelberg von der Polizei und Tabea Pinkpank von der Stadt Lingen ein Netzwerk geknüpft werden, auf das auch auf dem kurzen Dienstweg zurückgegriffen werden kann.

Landesweites Verzeichnis

Der Bedarf nach einem derartigen Angebot scheint da zu sein. Das erste Seminar ist ausgebucht und für einen zweiten Durchgang im Herbst gibt es auch schon Interessenten. Sollten sich die Seminare als Erfolg erweisen, sollen sie laut Altmeppen in ein landesweites Verzeichnis nachahmenswerter Veranstaltungen aufgenommen werden.

„Rechte Szene ist klein“

Auch wenn die rechte Szene im Emsland und der Grafschaft klein sei, sieht Brüggemann die Notwendigkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen: „Wir sind zwar nicht der Brennpunkt, gleichwohl gibt es auch hier rechtsmotivierte Straftaten.“ Mit steigender Tendenz: Waren es 2014 noch 42 Fälle, wies die Statistik 2015 bereits 60 Fälle auf. Die Zahlen für 2016 liegen zwar noch nicht offiziell vor, dürften laut Brüggemann aber zumindest auf dem Nivau des Vorjahres liegen.

„Wir kennen die Herrschaften“

Im Vergleich zu anderen Orten, in denen die rechte Szene offen auftrete, geschehe dies hier in der Region eher verdeckt, weiß Brüggemann. Allerdings nicht unentdeckt, betont der Inspektionsleiter: „Wir kennen die Herrschaften und beobachten sie.“