Interview mit Suzanne von Melle Lingener Pädagogin: Nur Kuscheln in der Krippe geht nicht

Lingen. Krippenkinder brauchen kein Programm in der Kita, sondern Möglichkeiten und Räume, die Welt zu entdecken oder sich auch zurückzuziehen. Darauf hat Dipl. Pädagogin Suzanne von Melle, im Ludwig Windthorst-Haus verantwortlich für Fort- und Weiterbildung im Bereich der frühkindlichen Bildung und Entwicklung, im Interview mit unserer Redaktion hingewiesen.

Frau von Melle, die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren in einer Krippe stellt Fachkräfte vor ganz andere Hausforderungen, als dies bei etwas älteren Jungen und Mädchen der Fall ist. Wo sehen Sie die wesentlichen Unterschiede?

Salopp gesagt: Ihnen nur kleinere Scheren in die Hand zu drücken und das war es dann – damit ist es natürlich nicht getan. Das weiß auch jeder, der sich mit diesem Thema professionell beschäftigt. Die Arbeit mit den Kindern unter drei Jahren hat eine ganz andere Qualität. Sie sollte noch stärker an den Grundbedürfnissen des Kindes orientiert sein. Das heißt mitunter auch, dass nicht alle Wünsche der Eltern erfüllt werden können.

Wie meinen Sie das?

Wenn das Kind während des Aufenthaltes in der Krippe schlafen möchte, dann sollte es dies auch tun dürfen. Auch wenn Eltern schon mal darum bitten: „Bitte halten Sie unser Kind wach, dann schläft es heute Abend besser“. Wichtig ist auch: Krippenkinder brauchen kein Programm in der Kita, nichts Durchgetaktetes. Was sie benötigen, sind Räume, um sich mal zurückzuziehen, aber auch Flächen für Bewegung. Für die Fachkräfte in der Krippe heißt dies, dass sie die Balance halten müssen: Was ist mein professioneller Auftrag und wo werde ich dem Kind gerecht? Nur Kuscheln in der Krippe geht nämlich auch nicht. Die Kinder wollen die Welt entdecken.

Sie leiten als Dipl. Pädagogin im Ludwig Windthorst-Haus den Fachbereich Pädagogik und verantworten damit insbesondere die Fort- und Weiterbildung im Bereich der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Der richtet sich auch an Erzieherinnen und Erzieher im Krippenbereich, die mit Kindern unter drei Jahren arbeiten. Wie stark wird das Fortbildungsangebot wahrgenommen?

Es wird sehr gut wahrgenommen. Wir hatten erst kürzlich zu einer Fachtagung ins Ludwig Windthorst-Haus eingeladen - mit über 150 Teilnehmerinnen. Was ich mir wünschen würde, wäre eine größere Beteiligung von Leitungskräften an den Fortbildungen. Oft werden die Angebote an den Kolleginnenkreis weitergereicht.

Wie stark ist das Thema Krippe nach Ihrer Meinung in der Fachausbildung verankert?

Natürlich ist es dort ein Thema, aber es könnte noch intensiver im Lehr- und Unterrichtsplan eingebunden sein. Da ist noch Luft nach oben. Dass Erzieherinnen nach ihrer Ausbildung zu 100 Prozent auf die Arbeit in einer Krippe vorbereitet sind, würde ich infrage stellen.

Welchen Stellenwert in der Gesellschaft würden Sie dem Beruf einer Erzieherin bzw. eines Erziehers heute zuordnen?

Was die Einkommenssituation anbelangt, ist dieser Stellenwert nach meiner Meinung immer noch katastrophal gering. Deshalb wechseln ja auch viele junge Erzieherinnen und Erzieher nach einigen Berufsjahren. Sie gehen dann zum Beispiel ins Studium. Bezüglich des Gehalts muss sich dringend etwas ändern. Auf die Kitas bezogen glaube ich schon, dass viele Eltern heute wissen, was dort heute geleistet wird. Spätestens dann übrigens, wenn sie selbst einmal einen Kindergeburtstag mit zehn Kindern organisieren müssen. Die Eltern sehen natürlich auch, was alles noch oben drauf kommt in der täglichen Arbeit. Erzieherinnen und Erzieher haben viele und vielfältige Aufgaben. Die Herausforderungen sind in vielerlei Hinsicht gestiegen. Allein die Arbeit am Kind ist es heute, in Zeiten von Qualitätsmanagement einmal mehr, nicht mehr. Es ist gut, Qualität im Blick zu behalten. Dies müsste meiner Ansicht nach dann aber auch dem entsprechend honoriert werden. Viele Erzieherinnen melden mir zurück, dass sie sich gerne in der Rolle der Begleiterin eines Kindes sehen. Ich habe hohen Respekt davor, wie verantwortungsvoll damit umgegangen wird und wie selbstverständlich die Kinder unterstützt werden, die Welt in der wichtigsten Entwicklungsphase entdecken zu dürfen. Jedes Kind übrigens in seinem Tempo. Daran erinnert uns auch immer wieder das Sprichwort: Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.

Ist es nicht sinnvoller, ein Kind von gerade einmal 12 Monaten in die Obhut einer Tagesmutter zu geben, statt in eine Kita, wo viel mehr Unruhe herrscht?

Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Entscheidend ist sicher, wie der Übergang vom Zuhause in die Einrichtung verläuft. Die Kinder brauchen Zeit, um sich an den neuen Lebensabschnitt zu gewöhnen. So lösen sich manche Kinder schneller, andere weniger schnell. Hilfreich ist, wenn zwischen Eltern und Kind eine sichere Bindung besteht. Darüber hinaus ist es aber auch wichtig, dass das Kind eine Beziehung zur Erzieherin aufbauen kann, und das geht eben nur Stück für Stück. Außerdem wird mir auch immer wieder zurückgemeldet, dass auch den Eltern Zeit in dieser Eingewöhnungsphase gegeben wird. Auch sie müssen Vertrauen aufbauen. Gelingt dies, fällt es auch vielen Kindern leichter, die Eltern am Morgen an der Kita-Tür ziehen zu lassen.

Was sollen die Fachkräfte in den Kitas den Kindern denn in den Rucksack packen, wenn es Richtung Schule geht?

Von Anfang an muss es gelingen, dem Kind etwas anzubieten, dass seinen Bedürfnissen und Interessen gerecht wird. Dazu gehört auch, immer wieder ein gutes Maß zu finden zwischen Schutz/Nähe und Herausforderung. Nur durch angemessene Herausforderungen kann sich das Kind weiterentwickeln. Wir dürfen den Kindern ruhig etwas zutrauen. In dem Rucksack, der sich im Laufe der Kita-Zeit so allmählich füllt, findet sich deswegen auch vor allem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, damit die Kinder auch ihren Weg gehen können.

Und was wünschen Sie sich von den Krippen in der Zukunft?

Ich wünsche mir, dass die Jungen und Mädchen dort noch mehr Kind sein können. Ich wünsche mir für die Kinder Zeit zum Spielen. Sie sollten Angebote erhalten, mit denen sie sich kreativ und neugierig die Welt erobern, und das geht nicht mit vorgefertigten Materialien, die nichts anderes ermöglichen als das, was vorgegeben ist. Kitas sollten auch auf eine entsprechende Raumgestaltung achten, drinnen und draußen, die Freiräume bietet, die den Kinder viele Möglichkeiten gibt, zum Verstecken, zum Rückzug und vieles mehr. Die Krippe sollte ein Ort sein, der all dies berücksichtigt. Ein Ort, der Bildung als Selbstbildungsprozess versteht. Damit ein Kind werden kann, wer es ist: es selbst.

Mehr aus Lingen lesen Sie in unserem Ortsportal.