Proben vom Leichnam entnommen Fall Niels H.: Exhumierung in Lingen-Baccum

Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Niels H. hat es bereits zahlreiche Exhumierungen gegeben. Das Foto entstand 2015 auf dem Friedhof Ganderkesee. Foto: Ingo Wagner/dpa

Lingen. Im Zusammenhang mit neuen Ermittlungen gegen den bereits zu lebenslanger Haft verurteilten Mörder Niels H. hat es am Donnerstag auf dem Friedhof in Lingen-Baccum eine Exhumierung gegeben. Das hat am Freitag eine Sprecherin der Polizeidirektion Oldenburg auf Anfrage der Redaktion bestätigt.