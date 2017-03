Proben vom Leichnam entnommen Fall Niels H.: Exhumierung in Lingen

Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Niels H. hat es bereits zahlreiche Exhumierungen gegeben. Das Foto entstand 2015 auf dem Friedhof Ganderkesee. Foto: Ingo Wagner/dpa

Lingen. Im Zusammenhang mit neuen Ermittlungen gegen den bereits zu lebenslanger Haft verurteilten Mörder Niels H. hat es am Donnerstag auf einem Friedhof in Lingen eine Exhumierung gegeben. Das hat am Freitag eine Sprecherin der Polizeidirektion Oldenburg auf Anfrage der Redaktion bestätigt.